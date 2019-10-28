中共中央掃黑除惡督導組麗水調研　胡海峰現身陪同

10月24日至26日，中央掃黑除惡第11督導組組長李智勇到麗水市調研，對掃黑除惡專項鬥爭和督導整改情況進行「回頭看」。浙江省委常委、政法委書記王昌榮，麗水市委書記胡海峰等陪同調研。

作為胡錦濤之子，胡海峯一舉一動備受關注。（Reuters）

據《麗水日報》10月27日報道，李智勇在調研時強調，要以此次「回頭看」為契機，全面落實掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會精神。調研中，李智勇一行先後來到麗水市縉雲縣仙都街道，了解基層組織建設和掃黑除惡專項鬥爭開展、信息綜合指揮中心、基層治理「四平台」和特色小鎮建設、農旅融合和產業發展等情況。

24日下午，中央掃黑除惡第11督導組在白雲街道召開座談會。麗水市委、蓮都區委匯報主題教育、基層組織建設和掃黑除惡專項鬥爭有關工作情況，白雲街道及若干行政村黨支部書記作了發言。李智勇強調，麗水各級各部門要領會以習近平為核心的中共中央關於掃黑除惡的重要指示精神，把握專項鬥爭正確方向。

胡海峰就掃黑除惡多番表態

自中共掃黑督導組進駐浙江以來，胡海峰就不斷表態，且聲調越來越高。此前於6月13日舉行的麗水掃黑除惡擴大會議上，胡海峰稱要徹底摧毀黑惡勢力後台靠山。更早前的4月10日，胡海峰表態將嚴懲轄區境內的黑惡勢力，並稱以更高的政治站位扛起政治責任。

值得留意的是，作為中共前領導人胡錦濤之子，胡海峰仕途動向一直備受外界關注。有分析人士稱，雖然他在浙江任職期間政績總體來說還不錯，到目前為止也沒有負面聲音。但按照中共官場慣例，通常情況下應該是現在麗水升到副部級，然後再異地調任比較合適。