陝西油田試驗「超級氣體動能技術」增產　裝置爆炸致5死5傷3失蹤

湖南永州的遠軍熱能動力科技公司，昨天（27日）在陝西延安市延長縣境內的延長油田公司七里村採油廠米265、267井場，進行「超級氣體動能技術」增產試驗。至晚上7時左右，相關人員在試驗結束返回途中，車載試驗裝置發生爆炸。 延長縣委宣傳部今天（28日）表示，初步核查事故造成5死5傷，另有3人下落不明。

「超級氣體動能裝置」效果圖。 （湖南永州經開區官方微信公眾號）

事故發生後，陝西省政府主要領導作出批示，延長石油集團啟動應急預案，省市縣開展應急救援、傷員救治、失蹤人員搜救等工作。目前，受傷人員已送往醫院救治，生命體徵平穩，搜救工作仍在進行，事故原因正在調查中。

這次事件使「超級氣體動能技術」受到關注。翻查內媒去年12月報道，「超級氣體動能裝置」是一款由遠軍熱能動力科技有限公司（下稱「遠軍科技」）實際控制人郭遠軍，率領攻堅團隊研製的爆破器材，又叫做「聚能器」，宣稱「全球首創無任何危險化學物質和有害成份」，現已獲國家專利保護50多項。該裝置運用「超臨界氣體膨脹技術」儲放能量，爆破能量相當於三硝基甲苯（TNT）炸藥的8至10倍。

據介紹，遠軍科技成立於2017年12月，專門研發與產業化生產超級氣體動能裝置，目前該裝置「生產工藝已經完善，具備了批量生產條件」。今年6月，湖南永州經濟技術開發區曾發布文章稱，6月21日至22日，遠軍科技分別與永州經開區、世界500強延長石油簽約。

遠軍科技與延長石油簽約。 （湖南永州經開區官方微信公眾號）

獲540項專利 與多間石化企業簽約

文章指出，「超級氣體動能裝置」具備高效安全低風險、清潔環保低消耗的特點，不僅爆破能量更大，而且能量可調，是顛覆傳統雷管炸藥，可廣泛應用於礦山、地鐵、城市隧道、水下爆破等領域的新型爆破產品。中國航空工業集團、中石化、延長石油等多個世界500強企業都「對該設備表現出濃厚興趣和極強的應用需求」。

文章還提及，該設備已申報獲得實用新型專利260項、發明專利280項，已授權實用新型專利46項、發明專利24項，被列為「湖南省100個重點產業項目」、「2018年湖南省100個重大科技創新項目」。通過實施該項目，預期行業整體經濟效益提高30%，可實現年產值人民幣10億元，完成年稅收人民幣5000萬元以上。

另外，中國工程院院士歐陽曉平決定，將超級氣體動能裝置與金剛石噴塗技術應用水電機組轉輪，作為其永州院士工作站的兩項重點合作項目。

（綜合報道）