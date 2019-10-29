深圳港田花園自來水出現刺鼻油漆味　有孕婦和小孩喝了上吐下瀉

深圳福田區一個住宅區的業主表示，住宅區的自來水從10月25日（上周五）起就有刺鼻的油漆味，有孕婦和小孩喝了上吐下瀉，質疑物業管理工作人員在塗漆作業時造成自來水污染。水務集團已取樣檢測，具體原因還需等候結果。

據《南方都市報》報道，涉事住宅區是位於福田口岸附近的港田花園，其中一名業主表示，10月25日上午她就發現了自來水有股怪味。不少業主也指水質異常，很快住宅區就停水了。還有業主稱24日當晚用水已經發現問題。

涉事住宅區是位於福田區的港田花園。（《南方都市報》）

業主代表指，住宅區的兩棟樓共有600多戶居民。有孕婦表示喝水後的當天晚上嘔吐了，擔心會影響胎兒健康，便到醫院進行身體檢查，但醫生表示無法證實是甚麼導致，建議停止飲用。

住宅區的物業管理工作由深圳市宇馬開發公司物業管理分公司承擔。物業管理人員稱，管理處從24日對水管進行刷漆和保養。有業主質疑是不是油漆摻進了水管導致污染，對此他們否認。物業管理人員指，由於住宅區是二次供水，所以供居民飲用的自來水儲存在水房裏，應該是工人刷漆後未及時打開抽風系統，導致油漆味飄進了水房，水泵抽水上樓時便夾雜了油漆氣味。

物業管理人員指，應該是工人刷漆後未及時打開抽風系統，導致油漆味飄進了水房，水泵抽水上樓時便夾雜了油漆氣味。（《南方都市報》）

物業管理人員又指，已經聘請水務集團做水質報告，又聘請了公司清洗水房，並且透過通風系統把油漆味抽出。負責人又稱如果居民因飲水後身體不適，會承擔相應責任。

（《南方都市報》）