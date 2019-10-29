美國或再打壓華為　任正非受訪透露關鍵信息

在今天（29日）中國外交部記者會上，有關美國打壓華為的問題再度引起關注。而針對相關事件，華為心聲社區在29日發佈了創始人任正非的採訪紀要，透露了諸多關鍵信息。

任正非表示，華為要適應美國政府長期壓制下的生存環境，這點要有思想準備。他同時指出，長期壓制華為最後傷害的是美國公司。華為向全世界170個國家、30億人口提供服務，美國公司不向華為供貨會丟失很多市場，尤其是中國市場，這不合乎美國公司的利益。

自孟晚舟被捕事件後，任正非頻繁現身回應外界所關注的熱點話題。（AP）

如果有機會與美國總統特朗普（Donald Trump）溝通，任正非會告訴對方：不要讓美國公司失去中國市場，好好進軍中國市場才能改善美國公司的經營，才能從全球化中獲利。

「美國有好東西不願意賣給中國，放在家裏幹什麼？蘋果一定要賣給大家吃，大家才付給你美元；如果蘋果放在自己倉庫裏，時間長了就爛掉了，別人不會買了。」任正非說。

他還指出，美國政府要真正考慮美國公司的利益，不要失去中國市場，全球化對美國是有利的。如果美國放棄全球化，就給了歐洲巨大的機會。

採訪中，記者問了一個犀利的問題：考慮到您女兒的情況、考慮到美國對華為的貿易黑名單，您真的不認為華為大廈將傾嗎？任正非表示情況恰恰相反：「我認為，華為可能會發展得更快。美國一大棒子打下來，大家感到危機，奮鬥精神更加發揚，具體體現是我們的銷售收入本來應該衰退的，結果反而增長了。」

美國聯邦通信委員會(FCC)計劃在11月19日投票，以裁決華為和中興對美國國家安全是否構成威脅。（資料圖片）

美國聯邦通信委員會計劃於11月舉行投票，決定是否將華為和中興公司定為國家安全風險，這意味着他們可能將不會被列入美農村電信運營商85億美元政府基金的可採購名單中。對此，中國外交部予以了回應。

中國外交部發言人耿爽稱：「中方已多次就這個問題表明立場。我們堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定中國企業。美方這種經濟霸凌行徑是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也不會獲得國際社會的認同和支持。 」

耿爽為美方算了一筆賬：美國農村無線運營商協會（RWA）估算，25%的協會會員企業使用了華為或中興公司的設備，更換這些設備需要花費8億美元至10億美元，一些美國農村地區可能會立即失去基本通訊網絡。

「美方一些人鼓吹禁止本國農村電信運營商從華為和中興公司購買設備或服務，損害的最終還是本國企業和本國消費者的利益。不知道美方對自己造成的這種風險怎麼看待。」耿爽說。

耿爽進而指出，絕大多數國家對「稜鏡門」事件、法國阿爾斯通公司的前車之鑑都還記憶猶新，到現在為止，美方也沒有向國際社會作出清楚的解釋。

「在此，我們再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對特定中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營活動提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中美互信與合作的事情。」耿爽表示。