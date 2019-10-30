中國工程院院士倪光南：華為評估市值13000億美元，業內第一

日前，中國工程院院士倪光南在演講時表示，中國在網絡通信領域核心技術仍是短板。他還稱，華為沒上市，但評估市值達13000億美元，居業內第一。

10月26日，在中國企業高質量發展論壇上，中國工程院院士倪光南表示，軟件產業是中國增長最快的產業之一，2000年至2018年間，中國的軟件業銷售總額從人民幣560億元增長至63,061億元，18年增長112倍。

中國工程院院士倪光南。（網絡圖片）

他認為，雖然中國從產業類別來講世界最大，「網絡通信領域產業類別肯定是第一」，平均第二，但在一些重要方面，特別是關鍵核心技術方面是短板。「一個是硬件，中國的芯片（晶片）不行。華為一受限制我們發現還有軟件，特別是基礎類的，像是操作系統，這兩大短版不補上，平均第二還是不行。」

倪光南認為，中國網絡通信技術有短板主要有兩方面原因。客觀方面，中國還是發展中國家，技術積累只有幾十年，與一些發達國家有較大差距，同時還有一些發達國家的禁運封鎖；主觀方面，存在「穿馬甲」（以購買等方式獲取技術，再包裝成自主研發技術），以及「造不如買、買不如租」、重硬件輕軟件的思想影響。

他進一步指出，中國的軟件產業的快速增長，主要靠人才、市場以及政策的支持，而本該起重要作用的資金，卻貢獻甚微。

不過，他同時強調，中國5G在世界上走得比誰都快。人工智能、大數據方面中國也很熱鬧，不敢說比別人好，但挺重視，所以和發達國家距離要短一點。

此外，在介紹全球信息和通信領域企業市值排名時，倪光南表示，華為沒上市，但評估市值是13,000億美元，世界第一。「我想大概是沒問題，從華為的業務情況、創新情況等來看是第一。」