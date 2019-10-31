內地清查中小學圖書館書刊　不符社會主義核心價值觀需清理

內地教育部日前發布通知，表示為深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、營造健康安全的育人環境等，全國中小學圖書館須按照發布的審查標準自查和清理，地方各級教育行政部門並將抽查學校的工作是否落實。 通知還提及，中小學圖書館要按照「凡進必審」，「誰推薦誰負責」，「誰選用誰負責」原則，建立圖書採購責任機制，把關新增圖書。

據悉，這是本月中發布《關於加強新時代中小學思想政治理論課教師隊伍建設的意見》後，另一項從小學就開始的涉及意識形態相關政策。上述審查標準中，需要清理的圖書涵蓋「非法」、「不適宜」、「外觀差、無保存價值」3大類，總共25類書籍。

其中，「非法圖書」包含違背憲法等現行各種法律規定的圖書，其中涵蓋危害國家統一、主權和領土完整的圖書；違背中共的路線方針政策，污衊、醜化中共和國家領導人和英雄模範人物，戲說中共歷史、國史、軍史的圖書；存在違反宗教政策的圖書；非正規管道進口的境外圖書；有關部門明令停止流通的圖書等。

內地對中小學圖書館書刊開展全面清查。（資料圖片／中新社）

「不適宜圖書」則包含不符合社會主義核心價值觀的圖書；世界觀、人生觀、價值觀存在偏差的圖書；宣揚狹隘民族主義和種族主義的圖書；格調低下、思想不健康的圖書等。

通知提到，各省級教育行政部門要在2020年3月31日前，將上述審查清理的情況彙總報告，交給教育部基礎教育司裝備與信息化處。

（綜合報道）