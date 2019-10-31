中共十九屆四中全會公報全文

10月31日，中國官方發佈了「中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議公報」。

公報全文如下：

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，於2019年10月28日至31日在北京舉行。

出席這次全會的有，中央委員202人，候補中央委員169人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的十九大代表中的部分基層同志和專家學者也列席會議。

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，于2019年10月28日至31日在北京舉行。中央政治局主持會議。（新華社）

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

全會充分肯定黨的十九屆三中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，中央政治局高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，準確把握國內國際兩個大局，着力抓好發展和安全兩件大事，加強戰略謀劃，增強戰略定力，堅持穩中求進工作總基調，繼續統籌推進「五位一體」總體佈局和協調推進「四個全面」戰略佈局，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪前行，慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動極大振奮和凝聚了黨心軍心民心，慶祝改革開放40周年系列活動增強了將改革進行到底的信心，「不忘初心、牢記使命」主題教育成效明顯，深化黨和國家機構改革各項工作勝利完成，改革開放全面深化，經濟社會保持健康穩定發展，堅決打好三大攻堅戰和應對各種風險挑戰工作有力有效，國防和軍隊現代化深入推進，推動黨和國家各項事業取得新的重大進展。

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，于2019年10月28日至31日在北京舉行。中央委員會總書記習近平作重要講話。（新華社）

全會提出，中國特色社會主義制度是黨和人民在長期實踐探索中形成的科學制度體系，我國國家治理一切工作和活動都依照中國特色社會主義制度展開，我國國家治理體系和治理能力是中國特色社會主義制度及其執行能力的集中體現。

全會認為，中國共產黨自成立以來，團結帶領人民，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合，贏得了中國革命勝利，並深刻總結國內外正反兩方面經驗，不斷探索實踐，不斷改革創新，建立和完善社會主義制度，形成和發展黨的領導和經濟、政治、文化、社會、生態文明、軍事、外事等各方面制度，加強和完善國家治理，取得歷史性成就。黨的十八大以來，我們黨領導人民統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，推動中國特色社會主義制度更加完善、國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，為政治穩定、經濟發展、文化繁榮、民族團結、人民幸福、社會安寧、國家統一提供了有力保障。實踐證明，中國特色社會主義制度和國家治理體系是以馬克思主義為指導、植根中國大地、具有深厚中華文化根基、深得人民擁護的制度和治理體系，是具有強大生命力和巨大優越性的制度和治理體系，是能夠持續推動擁有近十四億人口大國進步和發展、確保擁有五千多年文明史的中華民族實現「兩個一百年」奮鬥目標進而實現偉大復興的制度和治理體系。

全會強調，我國國家制度和國家治理體系具有多方面的顯著優勢，主要是：堅持黨的集中統一領導，堅持黨的科學理論，保持政治穩定，確保國家始終沿着社會主義方向前進的顯著優勢；堅持人民當家作主，發展人民民主，密切聯繫羣眾，緊緊依靠人民推動國家發展的顯著優勢；堅持全面依法治國，建設社會主義法治國家，切實保障社會公平正義和人民權利的顯著優勢；堅持全國一盤棋，調動各方面積極性，集中力量辦大事的顯著優勢；堅持各民族一律平等，鑄牢中華民族共同體意識，實現共同團結奮鬥、共同繁榮發展的顯著優勢；堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展和按勞分配為主體、多種分配方式並存，把社會主義制度和市場經濟有機結合起來，不斷解放和發展社會生產力的顯著優勢；堅持共同的理想信念、價值理念、道德觀念，弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化，促進全體人民在思想上精神上緊緊團結在一起的顯著優勢；堅持以人民為中心的發展思想，不斷保障和改善民生、增進人民福祉，走共同富裕道路的顯著優勢；堅持改革創新、與時俱進，善於自我完善、自我發展，使社會充滿生機活力的顯著優勢；堅持德才兼備、選賢任能，聚天下英才而用之，培養造就更多更優秀人才的顯著優勢；堅持黨指揮槍，確保人民軍隊絕對忠誠於黨和人民，有力保障國家主權、安全、發展利益的顯著優勢；堅持「一國兩制」，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一的顯著優勢；堅持獨立自主和對外開放相統一，積極參與全球治理，為構建人類命運共同體不斷作出貢獻的顯著優勢。這些顯著優勢，是我們堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信的基本依據。

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，于2019年10月28日至31日在北京舉行。這是習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正在主席台上。（新華社）

全會強調，必須堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是，堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

全會提出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是，到我們黨成立一百年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到二〇三五年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立一百年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。

全會提出，堅持和完善黨的領導制度體系，提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平。必須堅持黨政軍民學、東西南北中，黨是領導一切的，堅決維護黨中央權威，健全總攬全局、協調各方的黨的領導制度體系，把黨的領導落實到國家治理各領域各方面各環節。要建立不忘初心、牢記使命的制度，完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度，健全黨的全面領導制度，健全為人民執政、靠人民執政各項制度，健全提高黨的執政能力和領導水平制度，完善全面從嚴治黨制度。

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，于2019年10月28日至31日在北京舉行。出席這次全會的有，中央委員202人，候補中央委員169人。（新華社）

全會提出，堅持和完善人民當家作主制度體系，發展社會主義民主政治。必須堅持人民主體地位，堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，確保人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務，管理經濟文化事業，管理社會事務。要堅持和完善人民代表大會制度這一根本政治制度，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，堅持和完善民族區域自治制度，健全充滿活力的基層群眾自治制度。

全會提出，堅持和完善中國特色社會主義法治體系，提高黨依法治國、依法執政能力。建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家是堅持和發展中國特色社會主義的內在要求。必須堅定不移走中國特色社會主義法治道路，全面推進依法治國，堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設。要健全保證憲法全面實施的體制機制，完善立法體制機制，健全社會公平正義法治保障制度，加強對法律實施的監督。

全會提出，堅持和完善中國特色社會主義行政體制，構建職責明確、依法行政的政府治理體系。國家行政管理承擔着按照黨和國家決策部署推動經濟社會發展、管理社會事務、服務人民群眾的重大職責。必須堅持一切行政機關為人民服務、對人民負責、受人民監督，創新行政方式，提高行政效能，建設人民滿意的服務型政府。要完善國家行政體制，優化政府職責體系，優化政府組織結構，健全充分發揮中央和地方兩個積極性體制機制。

全會提出，堅持和完善社會主義基本經濟制度，推動經濟高質量發展。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度，既體現了社會主義制度優越性，又同我國社會主義初級階段社會生產力發展水平相適應，是黨和人民的偉大創造。必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，全面貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，加快完善社會主義市場經濟體制，完善科技創新體制機制，建設更高水平開放型經濟新體制。

全會提出，堅持和完善繁榮發展社會主義先進文化的制度，鞏固全體人民團結奮鬥的共同思想基礎。發展社會主義先進文化、廣泛凝聚人民精神力量，是國家治理體系和治理能力現代化的深厚支撐。必須堅定文化自信，牢牢把握社會主義先進文化前進方向，激發全民族文化創造活力，更好構築中國精神、中國價值、中國力量。要堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，堅持以社會主義核心價值觀引領文化建設制度，健全人民文化權益保障制度，完善堅持正確導向的輿論引導工作機制，建立健全把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的文化創作生產體制機制。

全會提出，堅持和完善統籌城鄉的民生保障制度，滿足人民日益增長的美好生活需要。增進人民福祉、促進人的全面發展是我們黨立黨為公、執政為民的本質要求。必須健全幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶等方面國家基本公共服務制度體系，注重加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，保障群眾基本生活。滿足人民多層次多樣化需求，使改革發展成果更多更公平惠及全體人民。要健全有利於更充分更高質量就業的促進機制，構建服務全民終身學習的教育體系，完善覆蓋全民的社會保障體系，強化提高人民健康水平的制度保障。堅決打贏脱貧攻堅戰，建立解決相對貧困的長效機制。

全會提出，堅持和完善共建共治共享的社會治理制度，保持社會穩定、維護國家安全。社會治理是國家治理的重要方面。必須加強和創新社會治理，完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體，確保人民安居樂業、社會安定有序，建設更高水平的平安中國。要完善正確處理新形勢下人民內部矛盾有效機制，完善社會治安防控體系，健全公共安全體制機制，構建基層社會治理新格局，完善國家安全體系。

全會提出，堅持和完善生態文明制度體系，促進人與自然和諧共生。生態文明建設是關係中華民族永續發展的千年大計。必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅持節約資源和保護環境的基本國策，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針，堅定走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，建設美麗中國。要實行最嚴格的生態環境保護制度，全面建立資源高效利用制度，健全生態保護和修復制度，嚴明生態環境保護責任制度。

全會提出，堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度，確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務。黨對人民軍隊的絕對領導是人民軍隊的建軍之本、強軍之魂。必須牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位，鞏固和拓展深化國防和軍隊改革成果，構建中國特色社會主義軍事政策制度體系，全面推進國防和軍隊現代化，確保實現黨在新時代的強軍目標，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，永葆人民軍隊的性質、宗旨、本色。要堅持人民軍隊最高領導權和指揮權屬於黨中央，健全人民軍隊黨的建設制度體系，把黨對人民軍隊的絕對領導貫徹到軍隊建設各領域全過程。

全會提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一。「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

全會提出，堅持和完善獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體。必須統籌國內國際兩個大局，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，堅定不移維護世界和平、促進共同發展。要健全黨對外事工作領導體制機制，完善全方位外交佈局，推進合作共贏的開放體系建設，積極參與全球治理體系改革和建設。

全會提出，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督。黨和國家監督體系是黨在長期執政條件下實現自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的重要制度保障。必須健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，增強監督嚴肅性、協同性、有效性，形成決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制，構建一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，確保黨和人民賦予的權力始終用來為人民謀幸福。

全會強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是全黨的一項重大戰略任務。各級黨委和政府以及各級領導幹部要切實強化制度意識，帶頭維護制度權威，做制度執行的表率，帶動全黨全社會自覺尊崇制度、嚴格執行制度、堅決維護制度。加強制度理論研究和宣傳教育，引導全黨全社會充分認識中國特色社會主義制度的本質特徵和優越性，堅定製度自信。推動廣大幹部嚴格按照制度履行職責、行使權力、開展工作，提高推進「五位一體」總體佈局和「四個全面」戰略佈局等各項工作能力和水平。

全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬正武、馬偉明同志為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於劉士餘同志嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予劉士餘同志留黨察看二年的處分。

全會號召，全黨全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心，保持定力，鋭意進取，開拓創新，為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥！