【四中全會】沈春耀：一國兩制底線不容挑戰，支持港強化執法力量

中共十九屆四中全會已經閉幕，會議公報指出，嚴格依照憲法和基本法對港澳實行管治，此外，公報有提到要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。 今天（11月1日），在中宣部舉行的記者會上，全國人大常委會法工委主任、港澳基本法委員會主任沈春耀表示，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，要支持特區強化執法力量，加強對港澳公職人員和青少年憲法、基本法、國情教育，增強國家意識和愛國精神。他還強調，絕不容忍任何挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家危害國家安全的行為。

中宣傳部11月1日上午10時舉行十九屆四中全會新聞發布會，中共中央宣傳部、中央政策研究室、中央財經委員會辦公室、全國人大常委會法工委、全國政協辦公廳、司法部等負責人介紹有關情況，並答記者問。

新聞發布會現場。（影片截圖）

有記者問，本次四中全會關於香港有什麼樣的討論？四中全會公報指出，要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，對此，全國人大是否將是否會進行立法或者釋法？

對此，沈春耀表示，按照「一國兩制」原則治理好香港澳門，是中國治理制度體系重要組成部分，也是四中全會討論的重要內容。全會的決定專門有一個部分圍繞堅持完善「一國兩制」制度體系作出部署，提出要求，強調按照「一國兩制」治理香港澳門，必須全面貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳，高度自治方針。堅持「一國」「是兩制」的前提和基礎，「兩制」是派生於「一國」，統一於「一國」之內的。

絕不容忍分裂，堅決防範外部干預

沈春耀又表示，《決定》圍繞按照「一國兩制」原則治理好香港、澳門提出了一系列工作任務和要求：

一是堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度機制，堅持以愛國者為主體的「港人治港」、「澳人治澳」，提高特別行政區依法治理水準；

第二，完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力；

第三，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量；

第四，完善香港澳門融入國家發展大局，和內地優勢互補，協同發展的機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港發展經濟改善民生，解決深層次問題；

第五，加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。

沈春耀強調，堅定維護國家主權安全發展利益，維護香港澳門長期繁榮穩定，絕不容忍任何挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，和分裂顛覆滲透和破壞活動。