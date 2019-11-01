【雙11】廣電總局：直播廣告禁低俗情節鏡頭　要積極推介扶貧產品

一年一度內地最大規模網購熱潮「雙11」將至，廣電總局日前發布通知，要求加強網絡視聽電子商務直播節目及廣告節目管理。 其中通知要求節目中不得包含低俗、庸俗、媚俗的情節或鏡頭，亦嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡，而且用語要文明、規範，不得誇大其辭，不得欺詐和誤導消費者。

通知指出，網絡視聽電子商務直播節目和廣告節目（含資訊服務、植入廣告、「創意中插」、直播購物、購物短視頻等）是網絡視聽節目服務的重要組成部分，節目內容既要遵守廣告管理法律法規，也要符合網絡視聽節目管理相關規定。各網絡視聽節目服務機構要嚴格落實企業主體責任，堅守誠信原則，堅決維護人民群眾切身利益。

通知要求節目中不得包含低俗、庸俗、媚俗的情節或鏡頭。（視覺中國）

通知亦提到，要加大公益廣告播出力度，各網絡視聽節目服務機構應加大公益廣告節目播出比例，均衡配置公益視聽廣告節目和商業視聽廣告節目。各網絡視聽節目服務機構更要積極服務國家經濟社會發展總體戰略，當前特別是要響應國家脫貧攻堅重大部署，通過直播電商、短片等手段，讓網絡視聽電商服務成為推介貧困地區農特產品的重要渠道，擴大覆蓋面和影響力，助力產業扶貧。

通知在最後表示，各級廣播電視管理部門要強化屬地管理責任，會同相關部門加強對「雙11」期間轄區內網絡視聽節目服務機構播放網絡視聽電子商務直播節目和廣告節目的監看管理，並要及時回應群眾關切，對監看發現、群眾舉報的網絡視聽服務活動中的違法違規行為，依法依規予以處置。

（國電總局）