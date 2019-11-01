李克強抵達塔什干　將出席上合組織總理會議並正式訪問烏茲別克

中國國務院總理李克強當地時間周五（1日）乘專機抵達烏茲別克首都塔什干，將出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十八次會議，以及應烏茲別克總理阿里波夫邀請，對烏茲別克進行正式訪問。

李克強獲阿里波夫率領政府高級官員在機場迎接，並在身著民族服裝的當地青年熱情迎候及獻上鮮花。隨後，阿里波夫在機場為李克強舉行隆重歡迎儀式，二人一同檢閱儀仗隊。

李克強在阿里波夫陪同下共同檢閱儀仗隊。（中國政府網）

李克強表示，烏茲別克是中國的友好近鄰，近年來在兩國元首戰略引領下，中烏關係進入快速發展的黃金時期。今次是李克強以國務院總理身份首次訪問烏茲別克，李克強稱期待雙方能深化雙邊關係與各領域務實合作深入交換意見，推動中烏全面戰略夥伴關係向更高水平邁進，更好造福兩國人民。

李克強又指，在當前錯綜復雜的國際形勢下，上海合作組織在維護地區安全穩定、促進成員國發展繁榮方面的作用日益突出，期待同各方就落實今年6月比什凱克峰會共識、推動上合組織發展和多邊合作深入交換意見。李克強稱，相信各方將以本次會議為契機，繼續弘揚「上海精神」，增進睦鄰友好和互利合作，擴大成員國之間的相互開放，提升貿易投資自由化便利化水平，為造福本地區各國人民作出更大貢獻。

據《新華社》報道，李克強此行將會與烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會面，又會與阿里波夫舉行會談，並共同見證雙方合作文件簽署。至於出席上合組織總理會議，李克強將同成員國領導人共同規劃組織的未來務實合作、簽署合作文件，同與會有關國家領導人舉行雙邊會面。

（新華社）