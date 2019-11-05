張家口市公安局原副局長家產超1億　半數來源不明

已落馬的河北張家口市公安局原副局長王守成貪污等罪行，近日在法院審理，其腐敗細節再次被外界聚焦。

張家口市橋東區人民法院於9月24日至27日公開開庭審理了王守成涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪。王守成之妻、原張家口市公安局交通警察支隊宣化大隊車管所所長張昭涉嫌受賄罪。原張家口市公安局宣化分局警務保障室主任高宏涉嫌濫用職權罪，案件未當庭宣判。

起訴書顯示，王守成家庭財產總額超1億元（人民幣，下同），其中現金超過1000萬元。他被控為多個惡勢力團伙充當保護傘，並受賄65萬元財物；還收受下屬13人的賄賂，在工作上給予關照和提拔等。

去年7月落馬 逾5500萬財產來源不明

2018年7月27日，張家口市紀委監委網站發佈消息：張家口市公安局黨委委員、副局長王守成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

因涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，經張家口市橋東區檢察院決定，王守成於2019年1月11日被依法刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。

公訴機關指控，2006年至2018年期間，王守成利用擔任張家口市宣化縣公安局政委、宣化縣公安局局長、張家口市公安局宣化分局局長、張家口市公安局副局長的職務便利，為宣化區黑惡勢力充當「保護傘」，故意包庇黑惡勢力成員；在職務晉升與工作調整、土地租賃、子女上學等方面為他人謀取利益；向在張家口市宣化區經營房地產開發、酒店、洗浴、運輸、礦業、銷售等企業經營者索要財務，共計折合2,059萬餘元；濫用職權，非法設立「小金庫」，致使共計610萬餘元國家財產遭到損失；非法侵吞公共財務共計335萬餘元；其擁有的5,521萬餘元財產，遠超其合法收入，不能說明來源。