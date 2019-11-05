美報告指中國在AI領域優勢明顯　Google前CEO促美加大投資

中美貿易戰下，中美科技之爭愈演愈烈。美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）近日發表中期報告，敦促美國增加對人工智能（AI）的投資。

據英國路透社11月5日報道，NSCAI於11月4日發表的臨時報告指出，美國政府在將AI「從潛力巨大的新興科技轉變為融入核心國家安全任務的成熟技術」方面還有大量工作要做。

報告稱，中國在AI方面的投資超過美國。報告中曾50多次提到中國。

Google前CEO施密特促美加大AI領域投資。（資料圖片）

NSCAI主席、谷歌（Google）前首席執行官（CEO）施密特（Eric Schmidt）表示，中國在兩個領域中處於領先位置，其中一個是人臉識別監控，另外一個是金融科技。

不過，他補充說，即使中國在上述兩個領域中具有優勢，也不代表中國在整個AI領域上處於領先地位。他根據委員會早前向研究人員進行的調查，形容中國是「緊隨者」，西方國家仍然擁有最佳、最原始的技術。

施密特認為，美國若要勝出高風險的技術競爭，仍需要繼續前進。NSCAI建議，美國政府應增加AI研究投資、培訓AI人才及加強應用AI技術至國家安全層面。另外，NSCAI表示將於1年內完成總結報告。

中美貿易戰持續，美國對限制科技交流的行為愈演愈烈。據美國彭博社10月29日報道，施密特曾指出，美國限制從中國聘請人才以及限制與中國共享科技會適得其反。

中國在超高音速和人臉識別等高科技領域已經超越了美國。（視覺中國）

此外，美國國防部於近日首次公開承認，中國在許多高科技領域已經趕上甚至超越美國。

10月23日，美國防部創新實驗小組主任邁克爾·布朗（Michael Brown）接受《華爾街日報》採訪時列出一份清單，提供了所謂「中國超越美國」的更為詳細的領域。他說，這還不是完全的名單。

布朗聲稱，清單中有一些領域與國防安全有關，美國政府應重視起來。

在華盛頓智庫戰略與研究中心（Center for Strategic and International Studies）於10月29日舉行的一場關於如何管控對中國的技術轉讓研討會上，布朗表示，中國在超高音速和人臉識別等高科技領域已經超越了美國。他還說，美國應該採取積極措施限制技術轉讓到中國。

另據觀察者網報道，布朗曾在2018年發表一篇學術論文，呼籲聯邦政府對軍事技術研發加大預算。2019年8月，布朗還在接受美國商業媒體《福斯勒》採訪時便警告「美國正在落後中」，而中國則是最大的「競爭者」。