【華為風波】德外長質疑華為參與本國5G　中國使館：錯誤解讀

針對德國外長馬斯（Heiko Maas）11月4日晚對中國電信業巨頭華為和中國政府的相關表態，中國駐德國大使館作出回應，稱其言論是對中國法律的錯誤解讀。

中國駐德國大使館發言人發出一份聲明指出，所謂「在海外經營的中國企業有法律義務向中國政府提供受保護的數據」是對中國法律的錯誤解讀。

發言人表示，事實是，中國沒有任何法律要求企業收集外國情報。中國政府也從未要求中國企業以安裝「後門」等違反當地法律的方式採集或提供位於外國境內的數據信息，而是一貫要求中國企業在外國開展業務時要嚴格遵守當地法律法規，這一立場不會改變。中國國務院總理李克強等中國領導人多次公開強調上述立場，德方對此是清楚的。

發言人強調，華為是一家完全由其員工持股的私營企業，其與中國政府的關係同其他國家的私營企業與各自政府的關係並無二致。所謂「華為依附中國國家」的說法是完全錯誤的。

11月4日，馬斯曾對記者表示，對中國電訊設備巨頭華為能否參與德國5G發展與建設表示懷疑。他稱，華為是一家依賴於中國政府的企業並且根據中國相關法律規定，華為有義務將信息提交至中國政府，因此將來德國希望在對5G網絡的測試中增加一項可靠性測試，而之前的測試則主要針對於技術標準方面的評估。

不過，華為德國公司的技術主管哈斯（Walter Haas）曾指出，華為產品沒有「後門」。哈斯說，華為是一個「推手」，是讓其他公司能夠使用自己的技術併為自己創造價值的開路先鋒。

10月份，德國官員證實，德國決定為下一代電信設備供應商提供一個公平競爭的環境，德國新的安全規則手冊將不會把中國華為公司排除在該國5G移動網絡設備供應商的行列之外。

德國聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）10月15日發佈了一份針對電信網絡新安全要求的廣泛草案，其中規定網絡組件的製造商和供應商必須通過各種認證程序證明他們的「可信度」，但沒有明確禁止中國華為公司或其他供應商。

不過，德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）11月5日公開表示，出於安全方面的考慮，德國仍可能決定將中國電信業巨頭華為公司排除出該國5G建設以外。

對此，有德國電信運營商指出，如果抵制華為可能會導致德國推出5G網絡的時間延後數年並且會因此增加數以十億美元計的成本。