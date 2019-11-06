內地推進區塊鏈技術標準化　工信部擬成立委員會

區塊鏈技術在內地輿論場颳起旋風。工業和信息化部（工信部）周一（4日）透露，將推動成立全國區塊鏈和分散式帳本技術（DLT）標準化委員會，體系化推進標準制定工作。

工信部指将推动成立全國區塊鏈和分散式帳本技術標準化委員會。（網上圖片）

工信部指出，互聯網、區塊鏈、大數據等先進技術將對中小企業發展起到重要的促進作用，是解決企業發展痛點問題的有效手段。該部高度重視區塊鏈、工業互聯網等新一代資訊技術發展，與中國銀保監會等有關部門聯合，積極採取措施推動相關產業研究、技術研發和應用推廣等工作。

工信部透露，下一步將會同銀保監會等有關部門，立足中國區塊鏈、工業互聯網產業基礎和應用需求，做好產業發展初期的政策引導，規劃合理發展模式，努力營造良好的發展環境，推動新零售、區塊鏈與工業互聯網的有機結合，助力中小微企業高品質發展。在推動區塊鏈健康有序發展方面，具體方案如下：

一是加強區塊鏈規劃引導。深入分析區塊鏈對經濟社會發展的價值與影響，加強與各方面的協同互動，進一步明晰區塊鏈創新發展的路徑。組織開展關鍵技術、產業鏈條梳理，對標國際先進水平明確發展重點，引導產業合理配置資源。

二是建立健全區塊鏈標準體系。推動成立全國區塊鏈和分散式帳本技術標準化委員會，體系化推進標準制定工作。加快制定關鍵急需標準，構建標準體系。積極對接國際標準化組織（ISO）、國際電信聯盟（ITU）等國際組織，積極參與國際標準化工作。

三是加快推動行業應用落地。繼續舉辦區塊鏈開發大賽，遴選優秀解決方案，發布區塊鏈發展白皮書，加快推動行業應用落地。鼓勵骨幹企業發揮引領帶動作用，支持產業鏈上下游開展協同創新，加快豐富行業應用。

區塊鏈的理念是採用分散式帳本（Distributed Ledger）技術取替中央處理帳目，記帳簿不再是由銀行、結算所或政府部門等「中央機構」保存，而是將帳目全面「下放」，區塊鏈的所有參與者都有一份帳目，而且都有能力記帳，各方通過網絡直接進行交易，所作的任何改動都接近實時。過程中毋須中央管理，但受惠於加密技術和巧妙的區塊建構，任何人都不能隨意篡改或干預記錄，大大加強資料安全性。

（綜合報道）