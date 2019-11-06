中國成立國家6G技術研發推進工作組　正式啟動6G研發

據科技部網站11月6日消息，11月3日，科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。

6G技術研發工作啟動會現場。（科技部網站）

會議宣佈成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，其中，推進工作組由相關政府部門組成，職責是推動6G技術研發工作實施；總體專家組由來自高校、科研院所和企業共37位專家組成，主要負責提出6G技術研究佈局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。

會上，總體專家組代表介紹了6G技術研發態勢及未來發展思路與建議；TD產業聯盟、未來移動通信論壇代表分別介紹了前期工作開展情況、未來6G暢想及下一步工作計劃的建議。6G技術研發推進工作組和總體專家組的成立，標誌著6G技術研發工作正式啟動。

科技部副部長王曦在講話中指，目前全球6G技術研究仍處於探索起步階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景還未有統一的定義。在國家發展的關鍵時期，要高度重視、統籌佈局、高效推進、開放創新。下一步，科技部將會同有關部門組織總體專家組系統開展6G技術研發方案的制訂工作，開展6G技術預研，探索可能的技術方向。