中法簽約推進航空引擎產業合作　習近平馬克龍共同見證

在結束上海進博會的活動後，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在北京舉行正式會晤，期間中法就多個領域達成合作。 11月6日，習近平和馬克龍在北京人民大會堂舉行會談。會後，兩人共同見證中國航發董事長曹建國和法國賽峰集團高級執行副總裁 齊安傑（Alexandre Ziegler）簽署有關渦軸-16引擎合作備忘錄。

據《中國航空報》報道，中法計劃共同支持AC352直升機適航取證，並在渦軸-16引擎批產交付、售後服務、改型研製等開展合作。

AC352直升機。（資料圖片）

稍早前的10月10日，中國航發集團在天津直博會上宣布，渦軸-16正式取得中國民航局頒發的型號合格證。

渦軸-16引擎是中法首次以風險共擔、對等合作方式聯合研製的航空引擎，起飛功率不小於1,240千瓦，重量不超過223.5千克，耗油率不大於294克/千瓦時，實用升限6000米，可滿足AC352中型通用直升機或其他7噸級雙發直升機需要。

新華社當時強調，渦軸-16引擎可靠性高，翻修間隔時間長，平均故障間隔與國際同類產品相當，達到國際先進民用引擎的水平。

儘管渦軸-16目前只能商用，但亦有消息稱，中國在今後不排除將其改為軍用，一旦成行，直-10和直-20等主力作戰直升機或將受益。