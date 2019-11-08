兩內地銀行深陷擠兑門　北京監管層緊急發聲

河南、遼寧兩家基層銀行近期相繼深陷擠兑事件。在當地政府闢謠外，位於北京的高層亦緊急發聲。

綜合媒體11月8日報道，一則遼寧營口沿海銀行陷入財務危機的消息近期在互聯網盛傳，引發大批儲戶赴銀行網點擠兑，現場一度騷亂。對此，營口警方派120人赴6家銀行網點維穩，並以涉嫌傳播謠言逮捕9人。

營口市政府公告指銀行財務安全，存取自由；新聞發佈會公告則稱營口沿海銀行資金充裕、業務正常。與此同時，中國人民銀行營口市中心支行和中國銀保監會營口監管分局亦發聲，稱涉事銀行經營狀況良好，存款餘額達660.7億元（人民幣，下同）。

公開報道顯示，營口沿海銀行被推上風口，或與股東華君集團被查有關。資料顯示，營口沿海銀行由海航酒店控股集團等9家企業發起設立。其中海航酒店控股集團持股14.63%、華君集團持股13.9%。

但最新一份法院裁定書顯示，華君集團作為被執行人，其在營口沿海銀行、以及其他企業的股權被杭州法院查封。目前還欠浙江一企業6,400萬元，但已無可執行財產。

對此，營口沿海銀行表示否認，稱股東不影響銀行正常運營。據營口市政府數據，該銀行截至目前總資產907.71億元，所有者權益為77.26億元，年前10個月盈利8.2億元，各項指標符合監管規定。

實際上，營口沿海銀行並非今年首家陷入「擠兑門」的銀行。在包商銀行、錦州銀行「出事」後，河南尹川農商行10月底亦被傳行長跑路、銀行倒閉的傳聞，導致大批儲戶赴網點擠兑。在此之前，該行傳出高層康鳳立被帶走調查的消息，據悉其持股10.86%。

彼時，河南尹川警方逮捕造謠者，伊川官方、中國人民銀行洛陽支行、洛陽銀保監分局紛紛闢謠並安撫儲戶情緒，伊川農商行網點甚至堆起「現金牆」以證支付能力充足。

兩家基層銀行不同時間陷入「擠兑門」，讓外界覺察出中國中小金融機構存在危機。就在營口沿海銀行事發當天的11月6日，位於北京的國務院金融委舉行第九次會議，再次聚焦中小銀行問題。

根據報道，這次會議金融委第五次提出補充銀行資本，並首次提出「從根源上解決中小銀行發展的體制機制問題」。

曾有相關金融官員指，中小銀行發展的體制機制尤其在公司治理層面是銀行防範風險的重要基礎，大股東控制等情形很可能導致把銀行當成「提款機」，從而導致銀行出現嚴重風險事件。