【逃犯條例】外交部駐港公署：英國政客立即停止助紂為虐卑鄙行徑

英國下議院外交事務專責委員會日前發表的報告指出，深切關注香港6月以來發生的社會事件，認為「一國兩制」正被侵蝕，高度自治受威脅，特別是法治領域。報告又建議英國政府，向持有BNO護照的香港人賦予居英權。 對此，中國外交部駐香港特派員公署發言人周五（8日）表示，英國有關政客粗暴干涉中國內政，公署對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方立即與「反中亂港」勢力劃清界限，停止助紂為虐的卑鄙行徑。

發言人指出，一些英國政客將血腥暴力罪行與警察正當執法相提並論，將赤裸裸的選舉暴力美化為「和平抗議」「通往政治對話的台階」，詆毀香港法律制度，公然為黃之鋒「鳴冤叫屈」，欲將香港推入萬劫不復的深淵而後快。

發言人又稱，中央政府、特區政府、廣大香港同胞和堅持正義的國際社會不會讓他們的險惡用心得逞，敦促英方用實際行動兌現其支持「一國兩制」、反對「港獨」的承諾，立即與反中亂港勢力劃清界限，停止助紂為虐的卑鄙行徑。

駐英大使劉曉明於Twitter稱，中國有決心於香港全面落實一國兩制。（Twitter）

此外，中國駐英大使劉曉明也於Twitter貼文，強烈反對英國下議院外交事務委員會發表的報告評論香港情況。劉曉明強調，香港是中國的一部分，不需要委員會的介入，反對英國下議院干預香港事務及中國內政。

劉曉明還說，中國有決心於香港全面落實一國兩制，對報告中的無理指控，表示深切關注及強烈反對。他又指，中國向來不干涉其他國家內政，亦希望在同等基礎上，相互尊重，與其他國家建立良好關係。

（綜合報道）