【中美貿易戰】美國確認中國監管體系等效　國產禽肉將登美國餐桌

中國海關總署新聞發言人在周六（9日）表示，美國政府於當地時間周五（8日）在官方刊物《聯邦紀事》上公布中國「自產原料禽物」出口到美國的最終規則，確認中國的相關監管體系與美國等效。 換言之，時隔超過15年後，中國終可向美國出口國產禽肉。

發言人指，今次是繼加拿大、墨西哥、智利等國家後，中國也被列為有資格向美國出口自產原料熟製禽肉的國家，並順利通過美國農業部的文件審核和現場審核。

美國確認中國的相關監管體系與美國等效。（視覺中國）

據內地官方傳媒報道，中國在2005年5月正式向美國提出熟製禽肉出口問題，但一直被以中國監管體系與美國不等效、有禽流感疫情為由拒絕。報道指，中國海關一方面堅持立場，指出美國有不合理做法，要求美國遵守世界動物衛生組織（OIE）有關規定，同意進口中國熟製禽肉；另一方面，中國海關向美國提交中國熟製禽肉監管體系的詳細材料以供評估，爭取認可。中國海關亦曾先後9次接待美國農業部來華檢查，指導出口禽肉企業根據美國進口要求完善質量安全管理體系。

至2016年，美國確認中國出口禽肉加工體系與美國等效，允許中國使用美國認可國家的禽肉作為原料，加工後再出口到美國，但仍不允許中國使用自產原料熟製禽肉出口。報道形容，美國今次確認中國輸美自產禽肉監管體系等效，將對中國熟製禽肉對美國出口貿易產生積極影響。

（新華社）