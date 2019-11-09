外交部軍控司：中國對權力遊戲不感興趣，無意軍備競賽

11月8日，外交部軍控司司長傅聰在2019年莫斯科防擴散大會就「軍控防擴散機制未來」做專題發言。傅聰表示，當前全球戰略穩定框架動搖，大國競爭回歸，單邊主義盛行，新興科技發展帶來新挑戰，導致國際軍控防擴散機制處在危險的十字路口。

傅聰表示，中國將繼續同國際社會絕大多數成員站在一起，堅定踐行多邊主義，維護和完善國際軍控防擴散機制，維護全球戰略穩定，維護國際和平與安全。

中國方面指出，美國應停止發展和部署全球反導系統。（網絡圖片）

他說，為此，中國提出六點主張：一是各國奉行共同安全理念，營造普遍安全的國際和地區安全環境，消除軍備競賽和武器擴散根源。二是核武器國家重申「核戰爭打不贏，也打不得」，美國停止發展和部署全球反導系統，美俄進一步削減其部署和庫存的核武器，維護全球戰略穩定。三是核武器國家加強核戰略對話，防止戰略誤判引發意外和危機。四是國際社會共同反對制裁施壓的單邊和霸權行徑，推動朝鮮核、伊朗核等地區核熱點的政治外交解決。五是各國共同維護《不擴散核武器條約》體系，維護聯合國、裁談會等現有多邊軍控機制，維護國際軍控條約，建立開放、包容的全球性防擴散出口控制機制。六是國際社會在尊重各國和平利用新興科技權利的同時，對外空、生物、網路、人工智慧等技術軍事應用予以必要規範。

傅聰強調，中國對權力遊戲不感興趣，從未想過和任何國家爭奪霸權，無意與任何國家搞軍備競賽。中國將繼續堅持和平發展道路，堅定奉行自衛防禦的核戰略。

（人民日報）