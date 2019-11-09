【埃塞俄比亞空難】外交部：8名中國遇難者遺骸遺物全部運送回國

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX8客機於今年3月10日墜毀，機上149名乘客及8名機組人員全部罹難，遇難者包括有8名中國公民，其中一人更是香港居民曾成毅，其在聯合國環境署任職。 中國外交部領事司在周六（9日）發布消息，埃塞俄比亞航空公司安排，所有中國遇難者的遺骸遺物，已上周五（1日）運送回國。

中國遇難者家屬悲傷痛哭。（資料圖片）

外交部領事司指，自空難發生以來，駐埃塞俄比亞大使館與埃塞俄比亞航空空難處理小組，都有與中國遇難者家屬保持密切聯系，緊跟事故後續處置進程，及時通報相關進展，有足夠的溝通和撫慰。大使館在接獲航空公司啟動中國遇難者遺骸遺物歸還工作通知後，已立即與各遇難者家屬聯系，成立專門接待小組，制定詳細接待計劃，積極協助做好家屬赴埃塞俄比亞簽證、機票、食宿安排，同時協調空難處理小組確認認領流程，準備運輸及通關手續。

外交部領事司表示，中國遇難者家屬在埃塞俄比亞期間，大使館臨時代辦夏天有多次前往酒店探望慰問，了解家屬訴求，詢問認領進展。大使館領事官員全程跟進認領工作，並一同見證遺骸封棺。面對多名中國遇難者家屬因高原反應及過度悲傷出現身體不適，大使館亦第一時間安排援埃塞軍醫組專家前往診治，並提供心理輔導，幫助疏解悲傷情緒。

（領事直通車）