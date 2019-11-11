遭控煽動顛覆國家政權罪判刑2年　維權人士甄江華刑滿出獄

據關注華南地區維權人士的Facebook專頁「南方傻瓜關注群」消息，被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑2年的內地維權人士甄江華上周五（8日）從廣東清遠監獄出獄，被家人接回江門老家。報道引述甄江華表示自己狀況挺好，也感謝外界關心。

據傳媒報道，甄江華原先是一間網絡公司的技術主管，2005年內地頒布「非經營性互聯網信息服務備案管理辦法」後，甄所在公司時常收到網絡監管部門的要求，關閉某些客戶網站。

及後，甄江華利用自己的專業技術教網民「翻牆」，也參加非政府組織指導民眾依法維權，並曾參與廣東烏坎村維權、「709」維權律師遭逮捕等事件。2015年，甄江華出任「權利運動人權服務中心」執行理事，這是一個搜集發布中國維權案件的網站。

2017年諾貝爾和平獎得主劉曉波去世後，有民眾在廣東江門舉行海祭而被捕，甄江華也聲援這些被捕人士。同年9月，甄被以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕，而他在事前預先委任的辯護律師無法順利和他面會。翌年12月，甄遭珠海中院判處2年徒刑。

據悉，除甄江華外，中國目前仍有多個維權資訊網站的負責人被囚禁，包括「六四天網」的黃琦、「非新聞」的盧昱宇和「民生觀察」的劉飛躍等人，其中刑期最高的黃琦被判囚12年。

（綜合報道）