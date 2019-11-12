跨省追捕醫生案時隔一年　鴻茅藥酒獲內蒙古主席視察肯定

去年1月，廣州醫生譚秦東撰文指內蒙古鴻茅國藥股份有限公司生產的鴻茅藥酒會對老年人會造成傷害，批評鴻茅藥酒「是毒藥」，而被內蒙古警方跨省逮捕。在警方關押譚秦東三個月後，最高檢指此案事實不清、證據不足，而譚秦東也最終被釋放，譚之後還向鴻茅藥酒公開道歉。此事引起輿論廣泛關注，內蒙古警方行動是否合法、是否存在官商勾結等問題曾引起網民熱議。 在風波一年多後，鴻茅藥酒如今再次獲得政府重視，內蒙古自治區主席布小林日前專程赴鴻茅藥業調研，並對新產品表示肯定。

據新華網報道，布小林11月8日一行到烏蘭察布市涼城縣調研岱海水生態治理、第十四屆全國冬季運動會分賽區籌備工作，期間專程赴鴻茅藥業調研。

布小林（右二）在鴻茅藥業調研。（新華網）

報道稱，布小林首先來到鴻茅文化館、國家級非遺鴻茅藥酒配製技藝傳習所調研，考察了解企業的發展歷史。期間，布小林看得十分仔細，不時詢問相關情況，表現出對中蒙醫藥文化傳承發展的高度重視。

據報道，布小林在新投產的鴻茅藥酒GMP車間調研時勉勵鴻茅藥業：生產一定要保證質量，精益求精，做經得起檢驗的好產品、好企業。

她對還對鴻茅藥業創新研發的中藥飲片項目表示了肯定，並囑咐企業負責人，要認真落實中共總書記習近平關於中醫藥工作的重要指示精神，傳承精華，守正創新，把老品牌發揚光大。

陪同調研的鴻茅藥業董事長鮑洪昇表示，公司借「一帶一路」東風進一步拓展海外市場。

廣東醫生譚秦東，此前因批評鴻茅藥酒被跨省拘捕。（資料圖片）

中國國家食品藥品監督管理總局官網顯示，自2011年開始，截至2018年4月13日，鴻茅藥酒共取得1192個「蒙」字開頭的藥品廣告批准文號，廣告數量比排在第二名的阿膠多了一倍。

近年來，也有很多媒體對鴻茅藥酒的廣告違規問題表示質疑。2017年8月，《人民日報》旗下的《健康時報》曾報道稱，據不完全統計，鴻茅藥酒曾被江蘇、遼寧、浙江等25個省市級食藥監部門通報違法，違法次數達2,630次，被暫停銷售數十次。

2018年4月16日，中國國家藥監局發佈消息，要求內蒙古自治區食品藥品監督管理局落實屬地監管責任，嚴格藥品廣告審批，加大監督檢查，督促企業落實主體責任。消息同時要求企業對近五年來各地監管部門處罰其虛假廣告的原因及問題對社會作出解釋，對社會關注的藥品安全性和有效性情況作出解釋。