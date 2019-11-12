稱逮捕孟晚舟是錯誤決定　加拿大商界代表促政府「獨立自主」

中加關係緊張局勢下，加拿大商界代表在上海參加論壇時表示，希望中加關係緩和，恢復貿易往來。

綜合內媒今天（12日）報道，加中貿易理事會第41屆年度大會於11月11日在上海舉行，很多加方企業代表表示，加拿大政府目前的確遭受到美方巨大的壓力，並呼籲加拿大重新做回一個「獨立的國家」。

據內媒《觀察者網》報道，加拿大《渥太華生活》雜誌發行人唐·多納文（Don Donavan）表示，特魯多（Justin Trudeau）政府2018年12月的決定是錯誤的。華為進入加拿大市場已經11年，其90%的員工均為本地人。「加拿大的各行各業都受益於華為的發展。」

自2018年年底華為高管孟晚舟被捕後，中國與加拿大關係緊張，兩國經貿也受到一定影響，加拿大對華出口大豆、油菜籽受阻。

多納文稱，目前加拿大政府內部也有很多人想要解決中加的貿易矛盾。而今天加拿大商界最具影響力的人物們都來上海了，這是一個非常強烈的信號。他認為，加拿大前總理皮埃爾·特魯多（Pierre Trudeau）曾力排眾議，和中國建交。現如今「子承父業」，「這個章節不會在他兒子的手裏結束」。

加拿大商業理事會主席兼首席執行官高迪·海德爾（Goldy Hyder）指出，加拿大需要證明自己是一個「獨立的國家」，在中國和美國之間尋求平衡。他認為，中加兩國的關係就像「婚姻」：夫妻之間會吵架，但孩子（企業）不應該遭罪。

海德爾稱，「中國早晚會成為世界第一大經濟體。加拿大的確處於一個很尷尬的地位，美國是我們的鄰國，中國是我們非常重要的貿易合作伙伴，我們作為加拿大人，需要一個獨立的對外政策。」

加拿大亞太基金會主席兼CEO、加拿大前外交官斯特沃德·貝克（Stewart Beck）則指出，中國在過去20年來的發展驚人。當前加中兩國的友誼正在受到前所未有的挑戰，但是隨着時間的推移，相信加中兩國的友誼一定會得到進一步的發展。他期待「油菜籽問題」可以儘快得到解決，未來中加可以全面恢復貿易來往。

另據英國廣播電台（BBC）此前報道，加拿大哥倫比亞大學國際關係教授包義文（Paul Evans）透露，許多加拿大人認為，是美國把加拿大拖入貿易漩渦之中。但加拿大多省近年來有意加強和中國的貿易合作。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）11月5日在推特（Twitter）上宣布，中國將恢復從加拿大進口豬肉和牛肉，中國外交部發言人耿爽也於11月6日的例行記者會上確認了這一消息。

對於中加關係，耿爽表示，中加關係當前面臨困難的責任在加方，加方對此非常清楚。希望加方能夠及早採取措施，糾正錯誤。推動中加關係早日重回正軌。