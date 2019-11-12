李克強就經濟形勢召開座談會　強調更有效運用逆周期調節工具

國務院總理李克強今天（12日）主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，表示要保持宏觀政策穩定，更有效運用好逆周期調節工具，完善財政、貨幣和就業等政策，適時適度調控，加強對實體經濟特別是小微和民營企業支持，提振市場信心。

李克強指出，要優化地方政府專項債使用，帶動社會資金投向補短板惠民生等領域，擴大有效投資，增強發展內生動力。完善就業優先政策體系，繼續做好支持企業穩崗、拓展就業空間等工作，強化重點群體就業服務，保持就業大局穩定。

他說，要堅持推進改革開放，更大激發市場活力和社會創造力，破除企業投資興業的隱性門檻。推進高水平對外開放，支持企業積極參與國際競爭合作。強化科技創新，提升新動能對經濟的支撐力，加快製造業升級，促進高品質發展。

加快回覆生豬生產 確保市場供應

李克強又指，今年以來依靠改革開放及精準調控，經濟運行保持在合理區間，在高基數上高速平穩增長，成績來之不易。但當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大、豬肉等一些產品價格上漲較快、企業經營困難增多等矛盾交織。

他強調，要更好保障和改善民生。完善機制和政策，積極吸引社會力量參與，聚焦群眾需要深挖市場潛力，大力發展養老、托幼等服務，推進老舊住宅區改造。適應消費升級需求。多措並舉穩定農業生產，加快恢復生豬生產，取消不合理禁限養規定，確保市場供應，抑制部份產品價格過快上漲勢頭。

（中國政府網）