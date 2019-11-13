中共四中全會宣講團　曾慶紅大秘施芝鴻在列

中共中央全會結束後成立精神宣講團似乎已成慣例。今次成立的十九屆四中全會精神宣講團據悉由六位成員組成，其中包括三位四中全會文件的起草者。

施芝鴻被視為「中南海智囊」。（中國央視視頻截圖）

央視《新聞聯播》於11月11日首次披露這六位「中央宣講團」成員。他們分別是中共中央政治局委員、上海市委書記李強，中共中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠，中央政法委秘書長陳一新，全國人大憲法法律委副主任委員沈春耀，中央政策研究室原副主任施芝鴻以及山西省委副書記、省長樓陽生。

十九屆四中全會閉幕後，中央決定由中宣部會同中央有關部門組成中央宣講團，主要由參加中共十九屆四中全會文件起草工作的有關人員組成。11月10日起，宣講團赴中國各地宣講。其中，李強、李鴻忠和樓陽生分別在所在省（市）宣講。陳一新去了湖北武漢，施芝鴻在河北，沈春耀在寧夏。

根據此前人民出版社出版發行的四中全會《決定》相關官方權威輔導材料顯示，上述六位宣講團成員，有三位參與了文件的起草，包括沈春耀、施芝鴻和樓陽生。

今年59歲的沈春耀是山東萊州人，中共十九屆中央候補委員。歷任中國國務院法制辦公室黨組成員。2011年4月，任全國人大常委會副秘書長、機關黨組成員。2017年4月任全國人大法律委員會副主任委員、全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會主任。

今年69歲的施芝鴻曾在長期上海任職，是中共著名的「筆桿子」。20世紀九十年代初，他參與改革史上極具盛名的「皇甫平」系列政治評論文章的寫作。這一系列對推進中國上一輪的改革開放、解放思想，產生過重要影響。

公開資料顯示，施芝鴻曾與朱鎔基、曾慶紅、習近平等多位領導人有過交集，多次參與黨內重要文件的起草工作。上世紀90年代初，施芝鴻任上海市委政研室處長，助力朱鎔基；不久之後，施芝鴻調入中共中央辦公廳，擔任曾慶紅秘書。

2007年1月，施芝鴻升任中央政策研究室副主任。作為政研室副主任，中共十七大之後，在習近平擔任中國國家副主席期間，施芝鴻曾多次陪同習近平出訪、會見、調研考察等。中共十八大後，施芝鴻轉任中國政協社會和法制委員會副主任。據稱，施芝鴻曾先後參與中共的十六大、十七大、十八大、十九大文件起草。

今年60歲的樓陽生是浙江浦江人。早年曾是金華市浦江縣七裏公社的插隊知青。1984年2月出任共青團龍遊縣委書記，開啟從政之路。樓陽生曾長期在浙江省地方任職，後在共青團系統中獲得提拔，官至共青團浙江省委書記。

2008年1月，當選政協第十屆浙江省委副主席、兼任省委統戰部部長。2009年1月，樓陽生離開浙江，調升中共海南省委組織部部長；2012年3月，轉任中共湖北省組織部部長；2014年山西官場數名高級幹部涉貪下台後，當年6月，樓陽生被任命為中共山西省委副書記；2016年，升任山西省長。