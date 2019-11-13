【甲類傳染病】兩人確診「肺鼠疫」在北京治療　當局落實防控措施

北京朝陽區政府在周二（13日）公告，內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗有兩人經專家會診後，確診患上「肺鼠疫」。 公告指，目前患者已在朝陽區相關醫療機構得到妥善救治，相關防控措施已落實。

消息指，該兩名患者在北京朝陽醫院急診科接診。（資料圖片）

另據內媒《經濟觀察網》 報道，北京朝陽醫院相關負責人回應指，對於「肺鼠疫」沒有必要恐慌，「一切盡在掌控中。」

但被問到「 一切盡在掌控中」是否意味着「兩名患者已經脫離生命危險」時，上述負責人表示：「患者目前已經不在朝陽醫院，轉去了別的醫院。具體情況請等待官方正式通知」，隨即掛斷電話。

報道續指，有傳該兩名患者在北京朝陽醫院急診科接診，曾住進朝陽醫院負壓病房，其樣本經中國疾控中心檢測，11月12日中午確診爲肺鼠疫病例。根據有關部門的要求，所有開設發熱門診的醫療機構，重點篩查發熱門診就診患者。

北京不屬於鼠疫自然疫源地

據了解，北京多年來已有展開鼠間疫情監測，並未發現有攜帶鼠疫桿菌的情況。鼠疫是由鼠疫桿菌引起的自然疫源性疾病，通常在嚙齒動物之間流行，偶爾能引起人間流行，是《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病。北京不屬於鼠疫自然疫源地，但依然存在鼠疫輸入和傳播的風險。

內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗有兩人經專家會診後，確診患上「肺鼠疫」。（資料圖片）

鼠疫發病快、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速，尤其是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率可高達30%至100%。鼠疫的潛伏期較短，一般為1天至6天，但個別病例可達8天至9天。

其中肺鼠疫的臨床表現為發病快，畏寒高熱、頭痛胸痛、呼吸急促、嘴唇發紫、咳嗽、咳黏液或血性泡沫痰，常因心力衰竭、出血、休克而死亡。

（綜合報道）