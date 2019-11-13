【1112衝突】內地生離港「逃難」　深圳官方民間組織提供免費住宿

香港反修例引發的示威活動持續，已蔓延至多間大專院校，警方昨天（12日）在香港中文大學更與學生爆發激烈衝突。 從昨晚至今，大量在香港高校就讀的內地學生紛紛透過水路、高鐵等不同途徑離港（不少內地生稱之為「逃難」），各省市同鄉會、學生組織則提供車輛接駁等協助。 在離港的內地生中，有人直接返回家鄉，有些則在深圳停留以觀望事態。深圳不同組織亦向他們分別提供免費的食宿、自修室、醫療服務等。

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內地生組團call車離港 深圳官民提供援助

外交部駐港公署特派員公署在網上表示，近日香港多間大學遭蒙面暴徒圍攻，不少內地在港學生前往深圳暫避。《香港01》記者深入內地生自發組建的「拼車逃難」微信群組，發現他們相互召集住在同一區的夥伴，一同call車去搭西九高鐵；也有人最終選擇獨自搭跨境巴士離港。

而深圳市各區共青團委就安排與之合作的全市8區12間「青年驛站」旅店，免費為內地生提供7日臨時住宿，其中位於福田區的旅店就已吸引超過100名在港內地學生入住。記者打電話詢問多區共青團委安排內地生旅宿的負責人及旅宿業者，但對方都表示不方便透露詳情。

另外，網上消息指，經與深圳政府溝通協調，深圳南山區願意接待香港城市大學內地生前往並安排免費住宿，可由學校統一安排後與深圳政府協調。城大深圳研究院目前已建立臨時接待站，會開放課室給約200名學生溫習。還有深圳的公益基金會、醫療組織表示，願為內地生提供2周免費食宿、醫療救助服務。

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抵深圳自費住酒店 浸大女生：安全比學業重要

記者訪問一名就讀浸會大學傳理系本科四年級的內地女宿生小玉，她表示自己昨晚就想走，惟搭車人數未湊齊，直至今早才與3名同學一同搭的士到西九龍站，現已抵達深圳。她們事前也看到深圳共青團委有安排免費旅宿的消息，但有同學家長擔心不安全，因此4人自費入住酒店。

小玉表示，他們事前未向校方請假，此行將先留深觀望事態發展，若幾天後情況未有好轉就會返家鄉，下月或會回港參加期末考試。至於會否擔心影響功課，她就指安全更加重要，擔心浸大形勢惡化到與中大一樣。她又稱學校的國際生「倒很快樂的樣子，今天還聽說他們要去海灘」，而不少本地同學都在社交網上轉發各國國民緊急聯絡方式，唯獨沒有關心內地同學，「感覺挺傷心的」，但目前還未感到遭歧視或排擠，「大多數（內地生）都是在擔心人身安全」。

另一名在浸大就讀碩士的內地女生告訴記者，內地生同學幾乎都已離港，特別是宿生及來港時間較短的學弟妹。她自身由於面臨畢業壓力，而又未親身遇到內地人和港人正面衝突，決定留港觀望。

水警接離校園 環時：仍有200人待救援

官媒《環球時報》駐港特派記者白雲怡昨晚（12日）在微博講述中大內地生離港的情況，稱不少市民開私家車接載內地生離開，又指一些內地生日前還在犹豫是否離港，擔心耽誤學業，但昨夜的情況讓他們下定決心。據《南方都市報》消息，昨日已有超過百名中大內地生經由羅湖及落馬洲口岸返回內地。

另有傳媒報道，今天（13日）上午9時30分左右，有中大內地生報警，稱包車無法接近學校接走他們，後警方答應協助。目擊者稱，10時左右，大批疑似學生及操普通話的家長在馬料水碼頭手拖行李箱，登上一艘寫有「警察」的水警船，隨後由水警船分批接載離開碼頭。登船時有警察向學生詢問是否有內地身份證，且一定要有身份證才能上船。

《環球時報》下午則報道，目前仍有約200名內地生在等待救援，他們大多躲在宿舍中，而愛心人士的私家車不足夠接他們返回深圳。