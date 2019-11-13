【十二獸首】2007年斥6910萬元購得　何鴻燊捐馬首銅像入藏圓明園

文旅部、國家文物局周三（13日）在位於北京的中國國家博物館，舉行圓明園馬首銅像捐贈儀式。 捐贈者是澳門商人、前全國政協常委何鴻燊，並由其代表女兒何超瓊接受文旅部部長雒樹剛頒發的榮譽證書。

國家文物局局長劉玉珠在致辭中表示，流失海外文物，是中華文化遺產不可分割的重要組成部分，在70年搶救流失文物的實踐之中，港澳愛國同胞始終是不可或缺的重要力量，何鴻燊更是其中的傑出代表。

文旅部、國家文物局在中國國家博物館舉行圓明園馬首銅像捐贈儀式。（國家文物局）

何超瓊則稱，馬首銅像在慶祝中華人民共和國成立70周年、澳門回歸祖國20周年的「雙慶年」永久歸藏國家，是何氏家族的隆重獻禮，飽含着港澳民眾對國富民強的真誠祝願、對全國人民的美好祝福。

據了解，馬首銅像為清代圓明園長春園西洋樓建築群，海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一，是意大利傳教士郎世寧設計，融合東西方藝術理念與設計風格。

2007年8月，馬首銅像在香港蘇富比拍賣有限公司拍賣，最終被何鴻燊拍賣會舉行前以6910萬港元經拍賣行購得，並一直在澳門新葡京酒店展出。及至今年11月，在國家文物局協調下，何鴻燊決定將馬首銅像正式捐贈國家文物局，並劃撥北京市圓明園管理處收藏。

時至今日，當年流失海外的圓明園十二獸首銅像，馬首、牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首已經回歸，疑似龍首去年曾現身拍賣會，但蛇首、羊首、雞首和狗首則仍下落不明。

（綜合報道）