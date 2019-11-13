河南警界持續震盪　「河南虎」手下兩名高官相繼投案

11月13日，河南省紀委監委消息：河南省公安廳原巡視員許寶成涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。 而就在上月，曾長期在警界工作的原鄭州市政協主席、黨組書記黃保衛已經投案。這兩人都曾和因受賄罪被判刑的原河南省人大常委會黨組書記、副主任秦玉海有過交集。

資料顯示，許寶成，1953年6月出生，河南靈寶人，許寶成主要工作經歷都集中在河南省公安廳，2001年6月出任廳黨委委員，2005年11月任副廳長，2012年5月轉任巡視員。

河南省公安廳原巡視員許寶成。（網絡圖片）

值得關注的是，此前10月12日，鄭州市政協主席、黨組書記黃保衛涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

黃保衛此前主要在鄭州市公安系統工作，曾任鄭州市副市長、市公安局局長，鄭州市委常委、市委政法委書記。對於黃保衛的投案，《中國新聞週刊》近日在報道中援引知情人消息透露，黃保衛是在今年中國國慶節前主動投案的。

原鄭州市政協主席、黨組書記黃保衛。（網絡圖片）

河南警界反腐可以追溯到2014年9月河南省人大常委會黨組書記、副主任秦玉海落馬前夕。從2004年到2013年，「河南首虎」秦玉海曾經擔任河南省公安廳廳長長達九年，背後關係盤根錯節，而今年主動投案的這兩名警界廳官，昔日都曾在秦玉海手下任職。

2014年9月21日，秦玉海涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。2016年11月28日，秦玉海被以受賄罪判處有期徒刑13年6個月。

梳理後可發現，河南警界反腐風暴在過去幾年已經拿下了一批官員，包括：河南省公安廳原廳長秦玉海、新鄉市公安局原局長孟鋼、開封市公安局原局長周連根、焦作市公安局原副局長王紹政、信陽市公安局原局長李長根、安陽市公安局原局長郭法傑、周口市公安局原局長姚天民、河南省公安廳交警總隊原總隊長張益民、河南省公安廳原黨委委員王德周等。