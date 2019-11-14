國產002航母再出海試航　或將接收艦載機

中國首艘國產航母再有新進展。內地媒體消息指，國產航母日前離開大連造船廠碼頭，進行第九次海上試航。有現場視頻顯示，航母離開時未見舷號和艦載機模型。

11月12日，遼寧海事局發佈渤海航行警告。從限定的區域範圍來看，測試區域距離位於遼寧葫蘆島興城的艦載機綜合試訓基地較近。分析指，這意味着國產航母很可能將接收艦載機。

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值得注意的是，11月10日，中國官媒指，海軍又一批艦載機飛行員通過考核，在遼寧艦航母獲得艦載機飛行員證書。

根據中國海軍早前遼寧艦艦載機滿編的說法，這一批飛行員很可能會成為國產航母的飛行員。

央視披露的畫面顯示，新批次的艦載機飛行員數量介於10至12名。據報道，這已是中國培養的第三批艦載機飛行員。

另外，央視還首次曝光海軍另一款艦載機殲教-9的代號，英文為「Sword Fish」，中文相對應的為「劍魚」。殲教-9目前承擔培訓艦載機飛行員陸地訓練任務。

有最新說法指，中國正在開發殲教-10艦載版教練機，以適應未來平直甲板的大型航母使用。目前，中國正在上海建造第二艘國產航母，據信會使用電磁彈射器系統。

迄今為止，首艘國產航母九次試航時間分別為：2018年5、8月、10月、12月，2019年2月、5月、8月、10月、11月。