馬來西亞載20名中國遊客巴士失控撞牆　華裔司機當場死亡

綜合馬來西亞傳媒報道，馬來西亞檳城市一輛載有20名中國遊客的旅遊巴，今日（20日）清晨在前往機場途中，華裔司機疑心臟病發作，致巴士失控撞向路邊店舖的圍牆。司機當場死亡，其他乘客已乘搭飛機返回中國。

巴士失控撞牆，華裔司機當場死亡。（中國報）

這宗事故發生於今日清晨5時50分左右，在檳城拉律路與惹蘭亞丁之間的路口發生。64歲的華裔司機李錦泰不幸身亡。

李錦泰妻子劉金蘭稱，丈夫一直身體健康，沒什麼病痛。直到數月前身體不適，去醫院檢查後證實患心臟病。她說，丈夫個性較固執，剛開始有去複診，但過了一段時間就少去複診，也沒定時服藥。她說，丈夫周二晚曾說過睡不著，但沒說身體或心臟有不適。

華裔司機當場死亡。（中國報）

司機前往機場造中疑心臟病發

馬來西亞東北縣警區主任索菲指出，根據初步調查，當時巴士從位於蘇丹阿末沙路的VOUK酒店出發，載送20名中國籍乘客前往機場。期間司機疑心臟病發作，失控撞向路邊一家布料店的牆壁，司機當場死亡。

索菲表示，死者遺體今早已送往檳城中央醫院解剖，死因是冠狀動脈粥樣硬化。警方將繼續調查此案，目擊者也會協助調查。而旅遊巴士上的中國遊客，目前已全部乘搭飛機返回中國。索菲猜測，可能當中有一些乘客受到皮外傷，但為趕飛機而沒有報案。