中國將打造首個「天基物聯網」　覆蓋海洋、沙漠等地面通信盲區

中國航天再有新規劃，據最新消息，中國將打造首個「天基物聯網」系統，對地面物聯網進行有力補充。

據央視新聞報道，中國首個「天基物聯網」被命名為「行雲工程」，將通過構建由80顆低軌通信小衛星的星座系統，發揮通信衛星「全球覆蓋、通信距離遠、通信容量大、成本低」等優勢，將全球範圍內各種信息節點和傳感器等智能終端進行有效連接，形成覆蓋全球的物聯網信息系統。

該系統建成後，將徹底解決地面通信的「盲區」「痛點」。該系統為地面通信覆蓋不到的區域，包括空間、海洋、沙漠、島嶼、森林、無人區等提供數據傳輸等通信，在海洋船舶、集裝箱、工程機械、地災監測等領域提供通信保障能力服務。

「天基物聯網」還可應用於海洋島嶼通信、石油電力監管、農機數據採集與運輸、工程機械信息傳輸等眾多行業領域。

中國航天科工行雲工程運控中心負責人皮本傑舉例稱，集裝箱在跨國運輸過程中，如在海上運輸時，它沒有地面網絡的覆蓋，通過天基物聯網衛星，可以實時監測集裝箱的狀態軌迹、温度濕度。

此外，藉助「行雲工程」，用戶還可以發送128字節以內的短報文。該系統終端可集成到晶片嵌入手機，實現智能手機與衛星直接通信，用戶即使走到天涯海角，也能發短信給家人報平安。

目前，行雲公司已入駐武漢國家航天產業基地產業港，已建成衛星地面站，該衛星地面站可為行雲衛星在軌運行提供全天候、實時和高速的數據服務能力，為「行雲工程」衛星星座組網運行奠定堅實基礎。

據悉，該系統的兩顆試驗驗證衛星將於2019年年底發射。皮本傑表示，兩顆衛星作為技術試驗驗證和示範應用的目的，將在軌提供服務。

他進一步稱，「第二階段我們計劃構建一個小型的衛星星座，最後一個階段將完成80顆星的全球組網，在全球範圍內為全世界提供天基物聯網服務。」

值得一提的是，中國首個天基互聯網系統「虹雲工程」也將於2020年投入示範應用。

中國航天科工二院空間工程公司總經理鄒廣寶介紹稱，「虹雲工程」100多顆互聯網衛星將在距地面1,000公里的軌道上組網運行，構建一個天基寬帶全球移動互聯網絡，建成後將實現全球無死角的互聯網服務。