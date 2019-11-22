【非洲豬瘟】農業農村部：豬肉供應明年會好轉　禽肉有益建議多吃

內地非洲豬瘟疫情持續，農業農村部周五（22日）舉行新聞發布會，畜牧獸醫局局長楊振海透露現已公布暫行辦法，疫情舉報最高可有3萬元的獎勵。 至豬肉價格及供應的問題，楊振海指目前能繁殖母豬的存欄量已經止跌回升，預計明年活豬生產總體來說將進一步好轉，同時今年第四季豬肉的進口量可能會加大，以緩解供應壓力。

舉報非洲豬瘟疫情將會有最高3萬元的獎勵。（視覺中國）

楊振海表示，農業農村部近日向社會公布《非洲豬瘟疫情有獎舉報暫行辦法》，經查證屬實並符合獎勵原則的舉報，給予舉報人每次稅前3000元1萬元不等獎勵。對於舉報為防控非洲豬瘟做出特別重大貢獻的，更可一次性給予不超過稅前3萬元的獎勵。

而外界關注的活豬生產恢復進度，楊振海指主要取決於今年下半年能繁母豬存欄的數量，目前已經止跌回升，照此趨勢發展，在疫情防控持續推進和疫情穩定的情況下，明年上半年活豬生產總體來說將進一步好轉。但楊振海同時指，要市場供應明顯增加，可能還要到明年下半年，要力爭明年底基本恢復到常年80%左右的水平。楊振海亦提到，內地前三季度豬肉進口132.57萬噸，增幅超過40%，第四季度進口力度可能還會加大。

楊振海指市場的豬肉供應要明顯增加，可能還要到明年下半年。（視覺中國）

另一方面，楊振海在發布會上指，今年禽肉、禽蛋、牛羊產品全面增產，一定程度上能夠緩解豬肉供應偏緊的局面。楊振海更稱，吃禽肉有利於健康，禽肉生產有利於減輕資源壓力、有利於環保，建議消費者多吃禽肉。

（綜合報道）