【中美關係】王毅接見基辛格：有美國政治勢力試圖把兩國推向對立

2019年「創新經濟論壇」昨日（21日）起在北京召開，國家主席習近平今日（22日）出席論壇時表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議。

據彭博社報道，習近平當日與美國前國務卿基辛格等知名國際人士會晤時還說，「首先這個事不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰。」他並表示，「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取不打。」

此外，國務委員兼外長王毅同日也與基辛格舉行了會談。王毅批評美國有政治勢力，嘗試改變中美關係的大風向；基辛格則稱中美關係對世界保持和平穩定非常重要。