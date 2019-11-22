【中美關係】王毅接見基辛格：有美國政治勢力試圖把兩國推向對立

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2019年「創新經濟論壇」昨日（21日）起在北京召開，國家主席習近平今日（22日）出席論壇時表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議。

據彭博社報道，習近平當日與美國前國務卿基辛格等知名國際人士會晤時還說，「首先這個事不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰。」他並表示，「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取不打。」

此外，國務委員兼外長王毅同日也與基辛格舉行了會談。王毅批評美國有政治勢力，嘗試改變中美關係的大風向；基辛格則稱中美關係對世界保持和平穩定非常重要。

眾人在北京出席論壇時的合照，基辛格站在習近平旁邊。（AP）

年屆96歲的基辛格在人民大會堂獲外長王毅接見。王毅表示，中美關係面臨新選擇，注意到有美國政治勢力試圖改變中美關係大方向，把中美推向對立，甚至對抗，這不符合美國及中國的利益，亦不符合世界人民願望，有違歷史發展進步的潮流。

王毅又讚賞基辛格走訪各種場合詮釋中美關係，相信他會繼續對中美關係順利健康發展，發揮不可替代的重要作用。

基辛格表示，相信中美關係對世界和平、穩定、進步重要，如果中美兩國陷入衝突，整個世界會受到負面影響，因為其他國家不得不在中或美之間作出選擇。

基辛格與王毅會晤。（AP）

（綜合報道）

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