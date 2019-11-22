習近平：中國夢絕非霸權夢　只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位

據新華社報道，2019年創新經濟論壇於21日在北京登場。國家主席習近平22日在會見外方代表時指出，對中國未來充滿信心，中共提出實現民族復興的中國夢，絕不是「霸權夢」。

習近平強調，中國沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位，過去半殖民地半封建國家的屈辱決不會重演。

習近平（前排中）11月22日在人民大會堂會見到訪參加北京創新經濟論壇的代表團，副總理劉鶴（左五）和外長王毅（左三）亦出席活動。（路透社）

習近平接着說，中國之所以發生鉅變，是因為選擇符合中國國情的正確道路，中國人從來沒有像今天這樣充滿自信。

但習近平也表示，中國人並沒有因此感到有什麼了不起，或者目空一切，耀武揚威。中國只是努力埋頭做好自己的事情。中國一直保持着「温良恭儉讓」態度。

談到改革開放，習近平表示，改革開放40年使中國獲得自信，這條路中國會一直走下去，越是有阻力，越是有人為設置的障礙，中國越要迎難而上，進一步擴大開放。

11月22日，習近平和劉鶴在人民大會堂與參加2019年創新經濟論壇的代表會面。（路透社）

習近平強調，中國言必信、行必果，說話算數，絕不喊口號、說空話。共建「一帶一路」進程絕不會放緩，會不斷向前推進。

談到創新，習近平說，創新成果應惠及全球，而不應成為埋在山洞裏的寶藏。中美目前在創新合作方面有一些歧見，關鍵是通過對話形成共識，進行創新合作而不是猜忌防範。

11月21日，國家副主席王岐山在北京出席2019年創新經濟論壇開幕式並致辭。（ 新華社）

11月21日，國家副主席王岐山參加創新經濟論壇開幕式並致辭。王岐山說面對困難和挑戰，惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝。

王岐山還說，中國對自己選擇的道路堅定不移，對實現民族復興的宏偉目標有信心、有耐心，更有決心。

王岐山強調，中國願與全球一道，構建人類命運共同體，攜手應對全球性挑戰。