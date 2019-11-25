劉少奇誕辰121周年　中共「紅色後代」現身紀念活動

11月24日，中共前領導人劉少奇誕辰121周年紀念日。中國官方出版社推出《少奇同志在群眾中》一書以示緬懷。在紀念日當天，劉少奇女兒劉亭、毛澤東外孫王效芝等中共「紅色後代」現身紀念活動。

據內媒《新京報》報道，《少奇同志在群眾中》一書，已由人民出版社出版發行。在11月21日人民出版社舉辦的出版座談會上，該書主編、劉少奇同志紀念館原館長羅雄說，該書精選了65篇達13萬字的有關劉少奇的真實故事。

劉少奇之女劉亭、毛澤東外孫王效芝、解放軍總政治部原副主任唐天標上將、軍事科學院原院長劉精鬆上將、國防大學原副校長張興業中將、軍事科學院原副院長糜振玉中將等，出席上述座談會。

劉亭出生於1952年，她比劉源上將小一歲。在座談會上，劉亭說，「從我們入學讀書時候開始，父親不停地教育我們不能搞任何特殊化，不能脱離人民群眾。父親下基層調研時，要求身邊的工作人員不請客、不迎送，不準向地方提任何要求和接受任何禮物。父親對我們兄弟姐妹說得最多的話就是：『父親是人民的兒子，你們也一定要做人民的好兒女。永遠跟黨走，永遠為人民。』」

劉亭，原名劉婷婷。劉少奇與王光美之女。現任聯亞集團董事長、總裁、中貿聖佳國際拍賣有限公司董事長、中華全國工商業聯合會常委、幸福工程組委會副主任等職。

劉少奇共有9個子女。其中與第二任妻子何葆貞育有二男一女，即長子劉允斌、長女劉愛琴、次子劉允若；與第四任妻子王前育有一男一女，即次女劉濤、三子劉允真；與第六任妻子王光美生育有一男三女，即三女劉平平（王晴）、四子劉源、四女劉婷婷、五女劉瀟瀟。