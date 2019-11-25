毛澤東長子毛岸英犧牲69周年紀念日　官方罕批「蛋炒飯」說

2019年11月25日是中共前領導人毛澤東長子毛岸英犧牲69周年紀念日，內地部分黨政官媒頻發文悼念，而致力於打擊歷史虛無主義的「中國歷史研究院」則罕見批評流傳甚廣的「蛋炒飯」說法。

11月25日，包括中共青年組織官微「共青團中央」、「中國歷史研究院」官微、「黨史網」官微、「保密觀」官微等一眾黨政社交媒體賬號齊發《岸邊英魂 高山忠骨》文章，以紀念毛岸英。

文章大致敘述毛岸英生平，以及他犧牲後毛澤東的一些表態。在另一篇聲稱揭秘真相的文章中，毛岸英被指參軍一事高度保密，被炸身亡後，僅憑手錶殘殼確認。

較為罕見的是，在悼念毛岸英的同時，「中國歷史研究院」官微則單獨發微博批評針對毛岸英的傳聞。

微博寫道，「69年前的今天，毛岸英烈士在朝鮮壯烈犧牲，但今天的網絡上卻有人編排調侃着『蛋炒飯』『烤蘋果』的故事和段子」。

這條微博還附上「調侃」圖片，來源均來自內地最大的知識問答網站知乎，內容多為「如何提升吃蛋炒飯的幸福感？在志願軍司令部吃，最有幸福感」之類的段子。

除上述黨政官媒外，暫未見其他重量級黨政社交媒體賬號悼念毛岸英。但官媒《人民日報》微博在25日12時左右發佈「蒸水蛋」視頻被質疑「調侃」毛岸英。

毛新宇（右三）現身「最美奮鬥者」表彰大會現場。（網絡圖片）

稍早前的9月25日，毛岸英獲「最美奮鬥者」稱號，毛澤東嫡孫毛新宇露面領取證書。

彼時，中共政治局常委王滬寧、中共宣傳部長黃坤明、國務院副總理孫春蘭、中共組織部長陳希、中共軍委委員苗華現身表彰會。

毛岸英是毛澤東與楊開慧的長子，1922年生於長沙，1950年參加抗美援朝戰爭（朝鮮戰爭），同年11月25日遭美國軍機轟炸致死。