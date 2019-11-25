【有片】中國再有2顆北斗衛星升空　疑火箭殘骸砸毀民宅

上周六（23日）早晨8時55分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，及配套遠征一號上面級，以「一箭雙星」方式成功發射第50、51顆北斗導航衛星。

然而當日下午，內地網絡流傳影片顯示，疑似發射最新兩顆北斗導航衛星的長征三號乙運載火箭殘骸墮入居民區，砸毀一戶居民家，但未有人員傷亡的報告。