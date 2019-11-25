【有片】中國再有2顆北斗衛星升空　疑火箭殘骸砸毀民宅

撰文：褚文
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上周六（23日）早晨8時55分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，及配套遠征一號上面級，以「一箭雙星」方式成功發射第50、51顆北斗導航衛星。
然而當日下午，內地網絡流傳影片顯示，疑似發射最新兩顆北斗導航衛星的長征三號乙運載火箭殘骸墮入居民區，砸毀一戶居民家，但未有人員傷亡的報告。
西昌衛星發射中心23日以「一箭雙星」方式，成功發射第50、51顆北斗導航衛星。（中新社）
據報道，兩顆衛星均屬於中圓地球軌道衛星，是中國目前在建的北斗三號系統的組網衛星。此次發射是長征系列運載火箭的第319次飛行。
早年內地曾出現火箭殘骸碎片砸死人的情況。不過，根據近來的規定，每次火箭發射前，殘骸落區當地政府都會進行人員疏散，涉及的機構包括公安、衛生、教育、交通、電力、水務、消防等；一旦落區出現房屋財產被砸情況，受害人士亦會得到相應賠償。
中國正研發精確降落技術
據悉，為避免再出現人員死傷、財產損失情況，中國正在研發並測試相關精確降落技術。7月26日，中國在發射遙感30號05組衛星時，長征二號丙火箭首次安裝柵格翼，主要用於方向控制。
長征二號丙火箭副總設計師此前說，安裝柵格翼主要是對落區控制相關技術進行驗證，以期日後縮小落區範圍，更加精準地控制火箭殘骸落點位置。
（綜合報道）