資產總額7900億元人民幣　全球最大造船集團中國船舶集團在京揭牌

內地兩大造船商「南船」中國船舶工業集團有限公司及「北船」中國船舶重工集團有限公司合併，成立「中國船舶集團有限公司」，在26日（周二）在北京正式揭牌。 新成立的「中國船舶集團有限公司」是特大型國有重要骨幹企業，有科研院所、企業單位和上市公司147家，資產總額7900億元（人民幣，下同），員工31萬人，是全球最大的造船集團。

內地兩大造船商「南船」中國船舶工業集團有限公司及「北船」中國船舶重工集團有限公司合併，成立中國船舶集團有限公司。圖為原中國船舶工業集團有限公司旗下船廠為瑞典格特蘭（GOTLAND）航運公司建造的全球首艘「天然氣/燃油」雙燃料高速豪華客滾船。（視覺中國）

官方介紹指，中國船舶集團擁有中國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產品研發能力，能夠設計建造符合全球船級社規範、滿足國際通用技術標準和安全公約要求的船舶海工裝備。

中國船舶集團有限公司方面對自身有3個定位：一是海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障的主體力量。堅持把軍工科研生產任務作為政治責任和首要任務，承擔以航母、核潛艇為代表的中國海軍全部主戰裝備科研生產任務，為海軍轉型發展提供了有力支撐。

二是中國船舶工業發展的國家隊、主力軍，堅持走自力更生、自主創新發展道路，培育了超大型智能原油輪、液化天然氣運輸船、超大型集裝箱船等集研發、製造、配套為一體的世界級海洋裝備先進產業集群，不斷向全球產業鍊和價值鏈高端延伸，引領中國由世界第一造船大國走向造船強國，為中國經濟社會發展和全球海事業發展做出了重要貢獻。

三是國有企業深化改革創新的引領者、參與者，深化供給側結構性改革，以大型郵輪、船用低速機、智能船舶、智慧海洋等重大創新工程為牽引，發展形成了完整的海軍武器裝備、科技創新和產業發展體系，打造形成強力國際競爭優勢。

（《澎湃新聞》）