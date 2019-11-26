深交所簽約巴基斯坦證交所　助升級建設交易和市場監察系統

據《中國證券報》今天（26日）報道，深圳證券交易所當日與巴基斯坦證券交易所交易與監察系統升級項目簽約儀式在深圳成功舉行。

報道指，深交所技術團隊近千人經近30年自主研發，在交易、監察、資訊披露、金融雲等核心領域均有深厚的專業儲備，核心技術指標全球領先，並保持着連續17年安全運行的世界紀錄，具備為包括巴基斯坦在內的國際市場提供更加安全、可靠、經濟、有效的技術系統的能力。

深交所與巴交所交易與監察系統升級項目簽約儀式現場。（深交所）

深交所有關負責人表示，自2017年1月作為中方聯合體核心成員戰略入股巴交所以來，深交所積極推動巴交所技術能力提升，應邀參與巴交所技術系統升級國際招標，雙方團隊密切溝通、實地調研、反覆論證，根據巴市場情況制定技術發展規劃和產品方案，最終獲得巴交所及市場機構一致認可，從全球眾多技術系統提供商中脫穎而出、成功中標。

根據協議，深交所將以自主研發的最新一代交易和監察系統為基礎，結合巴基斯坦資本市場發展實際，升級巴交所現有交易系統並建設市場監察系統。新系統將顯著提升巴交所安全運行能力、市場運行效率和風險防控水平，進一步增強巴交所在區域內的競爭力和影響力，為巴基斯坦資本市場發展壯大奠定更加堅實的基礎。

上述深交所負責人表示，深交所下一步將繼續按照中國證監會部署要求，以技術帶動市場合作，推動「一帶一路」金融基礎設施互聯互通和市場互惠融合。

（中國證券報）