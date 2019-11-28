教宗稱「真的很想去北京」　外交部：中方對中梵開展交往開放歡迎

就羅馬教宗方濟各（Pope Francis）近日發表的涉華表態，中國外交部發言人耿爽表示，中方對中梵開展交往是開放和歡迎的。

11月28日，在外交部例行記者會上，有記者提問，教宗方濟各在從日本返回梵蒂岡的途中表示「我真的很想去北京，我愛中國」。問中方對此有何回應，是否將邀請其訪華？

針對上述問詢，耿爽回應稱已看到有關報道，中方對教宗表達的友好和善意表示讚賞。

耿爽表示，中梵之間保持着良好溝通，中方對中梵關係改善取得進展感到高興。中方對推進中梵關係是真誠的和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

教宗方濟各在返回羅馬途中舉行機上記者會。（路透社）

據悉，從11月23日開始訪問日本的羅馬教宗方濟各，26日結束了對日本的訪問，在飛返羅馬途中在飛機上接受隨團記者訪問。

英國路透社報道稱，當被問及香港示威抗議活動時，教宗表示，示威是普遍的事，不只是香港，民主的法國都經歷一年黃背心革命，智利、尼加拉瓜以及拉丁美洲國家，甚至是歐洲國家都有類似問題，期望大家以對話創造和平。他強調，這不只是針對香港，希望所有陷入衝突問題的國家都擁有和平，西班牙也應如此。

對於在去程時經曼谷飛往東京途中曾向香港行政長官林鄭月娥、北京及台灣發電文問候，祝願林鄭月娥得享和平，教宗表示，這是出於禮儀慣例，是禮貌地要求通過相關國家或地區的領空，沒有任何譴責或支持的意思。他又表示，自己熱愛中國，渴望訪問北京。

有分析指，教宗不希望因為評論香港問題而受到北京質疑，破壞中梵關係，並影響對中國主教有任命權的臨時性協議。

此前，主教任命和台灣問題是中梵關係難以逾越的鴻溝，2000年梵蒂岡的「封聖事件」，更使中梵關係降到冰點。

不過，近年來不斷有時任教宗試圖同北京重啟對話，特別是現任教宗方濟各，更是屢屢向中國大陸釋放善意。中梵关系正常化也成漸而鮮明的趨勢。

方濟各曾分別在2014年、2015年時出訪韓國、菲律賓。他在途經中國大陸領空時，曾親自致電中國國家主席習近平，明確表示願意訪問中國。

2018年中梵就主教任命達成的臨時協議。2019年8月，內蒙古烏蘭察布市集寧區主教姚順成功就任，更意味着中梵建交更進一步。