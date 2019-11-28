德法批中國治疆政策　中方：堅決反對借涉疆問題干涉中國內政

對於德法近日發表的涉疆言論，中國外交部予以了回應。

11月28日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者提問稱，法國外交部27日批評中方在新疆對待少數民族的做法，呼籲中方停止大規模拘禁行為。另外，德國總理默克爾（Angela Merkel）在德國聯邦議院發表演講時也批評了中國的治疆政策。中方對此有何評論？

對此，耿爽回應稱，關於涉疆問題，中方已經多次介紹了有關情況和立場。1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。新疆地方政府採取反恐和去極端化措施光明正大，無可非議。

耿爽表示，「去年底以來，已有上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後到新疆參訪，他們親眼看到了新疆預防性反恐和去極端化措施所取得的顯著成效。」

耿爽強調，新疆事務純屬中國內政。中方堅決反對任何人、任何勢力借涉疆問題干涉中國內政。

這段時間以來，多家媒體發表關於涉疆文件報道，引起外界熱議。

事件起源於11月16日，《紐約時報》刊文曝光了一份新疆機密文件稱，「該份機密文件是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。在過去三年裏，當局已將多達100萬名維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的人關進了拘禁營和監獄。」

隨後，中國外交部18日就此事回應指，紐時的報道是「閉目塞聽」、「移花接木」、「斷章取義」，手法拙劣，「污衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，其居心何在？ 」

新疆政府也發表的聲明稱，西方反華勢力和境內外「三股勢力」編造假新聞，企圖誣衊抹黑新疆。

而面對備受熱議的新疆「機密文件」事件，中國新疆官方28日發文稱，「新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，根本不是「集中營」，不存在限制、剝奪人身自由的情形，教培中心學員的各項權利依法得到充分保障。目前，新疆已近3年沒有發生暴恐案事件，呈現經濟發展、社會穩定、民族團結、宗教和諧的大好局面。2018年底以來，已經有90多個國家和地區的1,000多人來到教培中心實地參訪，境內外媒體也報道了真實情況。有識之士紛紛表示，新疆教培中心完全符合聯合國預防性打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則，值得充分肯定和學習借鑑。」

事實上，在國際輿論話題中，就新疆職業技能教育培訓中心的相關報道並不少見，且指責聲頗多。 為此，中國官方也不斷列出相關數據以及發佈白皮書等回擊國際輿論批判。

2019年3月，中國官方發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，可以算作是對「新疆模式」的一次總結。這本白皮書將新疆模式總結為「預防性反恐」，文中提及中國官方通過設立「教培中心」，可以「教育挽救」有輕微犯罪行為或違法行為人員，「將恐怖活動消滅在未發之前、萌芽狀態」。

8月16日，中國國務院新聞辦公室發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，直言新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。

在更早前的3月，中國官方還發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，當時國際上「再教育營」的爭論激烈，中國通過邀請駐華外國使節訪問新疆，主動公布新疆更多信息，發佈白皮書等表明中國立場。