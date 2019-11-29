中共召開網絡人士統戰工作會議　要求引導網絡KOL擁護黨

中央統戰部的微信公眾號「統戰新語」周四（28日）發布消息稱，中央統戰部、中央網信辦當日在北京首度共同召開網絡人士統戰工作會議。 中央統戰部部長尤權指示，要加強對「網絡人士」的思想政治引導，引導他們擁護中共領導、擁護社會主義制度；支持他們在輿論引導等方面發揮積極作用，努力把他們團結在黨的周圍。

網絡人士統戰工作會議在北京舉行。（微信公眾號「統戰新語」）

據悉，這次中央兩部門共同召開網絡人士統戰工作會議尚屬首次。尤權在會議上強調，要把做好網絡人士統戰工作作為新時代統一戰線一項重要任務。

「統戰新語」的文章亦指出，當前中國網民規模已達8.54億，網絡普及率達61.2%。愈來愈多的人「以網謀生」，愈來愈多的行業「借網發力」；作為網絡領域最活躍的因素，網絡人士應運而生，已成為推動經濟社會發展的重要力量。

文章稱，網絡人士泛指在網絡上有影響力的人，其中絕大部分是黨外人士，主要分布在體制外。可以概括為以資訊技術為基礎，以網絡為平台，從事經營管理、生產傳播、技術研發、投融資等活動，具有輿論傳播能力、內容生產能力、社會動員能力的人員。

網絡主播也是中共要加強統戰的網絡人士一員。（資料圖片/視覺中國）

根據文章，中共要加強統戰的網絡人士包含：

一、資訊訂閱、內容分發、門戶網站等新媒體資訊平台從業人員。 二、社交生活、文化娛樂、網絡技術、網絡交易等網企和平台從業人員。 三、網絡「大V」、個人網絡「大號」、網絡社群組織負責人、網絡作家、網絡主播、影音紅人、職業電競選手等網絡名人。 四、與網絡密切相關的其他企業和社會組織從業人員等。

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文章還稱，做好網絡人士統戰工作，重點是做好從事各類網絡活動的黨外人士的工作，特別是從事內容生產和傳播的網絡人士的工作，關鍵有下列3項：

一、思想政治引導：要突出政治引領這一核心，及時了解網絡人士思想動態和利益訴求，組織政治培訓、理論研討、實踐考察，推動解決他們的實際困難，不斷增進思想認同。

二、代表人士隊伍建設：要把網絡代表人士隊伍建設納入統一戰線代表人士隊伍建設總體規劃，堅持分類施策，突出重點群體，做好培養使用工作。

三、發揮積極作用：網絡人士在創新創造、服務社會和輿論引導等方面具有獨特優勢。在輿論引導方面，支持網絡人士增強社會責任感，多生產和傳播健康向上的網絡內容，積極參與網上重大主題宣傳活動和網上輿論引導，鞏固主流輿論陣地。

（統戰新語）