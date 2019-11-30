【央視記者打人】孔琳琳襲擊罪成判有條件假釋　法官斥失專業精神

中央電視台駐倫敦記者孔琳琳，去年在英國保守黨的一場香港事務座談會上，掌摑一名香港留學生，被控普通襲擊罪。 至本周五（29日），英國法院裁定孔琳琳襲擊罪名成立，判處12個月有條件假釋，並須賠償受害人2115英鎊（約2.1萬港元），孔琳琳律師表示會提出上訴。

孔琳琳被控動粗掌摑香港留學生。（Enoch Lieu Twitter）

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綜合BBC等英媒報道，孔琳琳否認襲擊他人，並辯稱自己首先受到粗暴阻撓。但該案法官Shamim Qureshi指出，孔琳琳在情急之下已經喪失記者應有的冷靜專業態度，變為一名衝動的鬧場者。法官認為，孔琳琳第一下掌摑對方屬襲擊罪，但第二下將對方推開不算。

對於判決結果，《美國之音》引述中央廣播電視總台（CMG）的發言人回應指對判決感到遺憾，總台會尊重英國法律，但稱希望法庭能夠在不受他人干擾的情況下，根據事實公正地審判案件，保護記者的合法權益。

案件發生在去年9月30日，孔琳琳在伯明翰出席一個討論香港自由和法治的座談會時，因為在台下叫嚷，被請離場時，涉嫌掌摑擔任工作人員的香港留學生Enoch Lieu。孔琳琳其後被警方拘捕並控以普通襲擊，獲准保釋候查。

事件也釀成外交風波，中國駐英大使館表示強烈不滿，批評座談會是為反華分裂勢力張目。央視事後也曾發聲明稱，孔琳琳在會上進行提問和表達觀點時，不僅被阻撓，甚至還被Enoch Lieu等人身侵犯，重申支持孔琳琳本人保留反訴Enoch Lieu的權利。

（BBC / 衛報 ）