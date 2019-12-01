發原圖會泄露位置？　微信：朋友圈發送的照片不帶位置信息

最高人民法院早前發布報告指出， 2018年微信超過QQ，成為全國網絡詐騙犯罪中使用最為頻繁的犯罪工具。 近日內地網上就熱傳，在微信發照片時選擇發送原圖或會泄露位置信息。而一旦不法分子拿到這些原圖的話，就可能根據圖片中所包含的地理位置等信息對用戶進行定位或者進行詐騙活動。

2018年微信超過QQ，成為全國網絡詐騙犯罪中使用最為頻繁的犯罪工具。（網上圖片）

對此江蘇海洋大學計算機工程學院張教授表示，確實如此，不過需同時滿足三個條件：一，打開手機GPS定位；二，拍照設置成保存地理位置；三，拍照後發送原圖。

而騰訊微信團隊今天對此也作出回應指，如今，任何智能手機拍攝的照片，都含有Exif參數，可以調用GPS全球定位系統數據，在照片中記錄下位置、時間等信息。無論你用微信、短信、郵件或是其他傳輸工具發送原圖，都會將附帶信息一並發送。不過，朋友圈發送的照片都經過系統自動壓縮，不帶位置等信息。微信團隊表示實在擔心的話，可以避免發原圖，或者關閉定位。還有一招絕殺，P完圖再發。

微信團隊表示可以避免發原圖，或者關閉定位。還有一招絕殺，P完圖再發。（網上圖片）

除了謹慎發原圖外，專家建議微信用戶也可通過以下途徑保護自己的個人隱私：

1, 關閉「附近的人」功能。

2, 關閉「允許陌生人查看照片」功能。

3, 關閉「通過QQ或手機號找到你」的功能。

4, 不要隨意點擊鏈接。

5, 不要輕信微信好友向你索要敏感信息。

6, 授權要求不要隨意允許。

7, 開啟「加我為好友時需要驗證」功能。