中國船舶集團重組後簽300億大單　新領導層分工落定

12月2日，在上海舉辦的2019年中國國際海事會展上，剛剛完成重組的中國船舶集團與合作伙伴簽署了近300億元人民幣的船海項目。

中國船舶集團黨組副書記、董事、總經理楊金成透露，這個300億元的船海項目，是中國船舶集團有限公司成立以來的首個大型船海項目集中簽約儀式。

這些項目包括：

重慶川東船舶重工與中遠海運（上海）有限公司2艘1.38萬噸不鏽鋼化學品船項目的簽署；

大連船舶重工與招商輪船4艘VLCC項目建造合同的簽署；

外高橋與工銀租賃2+2艘21萬噸散貨船項目、外高橋與EPS公司2+2或2+3艘21萬噸散貨船項目建造合同的簽署；

廣船國際與Stena Bulk公司2+2艘5萬噸甲醇雙燃料油船項目、廣船國際與EPS公司2+2艘LNG雙燃料蘇伊士油船項目、滬東中華與MOL 1艘18,600立方LNG加註船項目建造合同的簽署；

江南造船與Pacific Gas公司2艘VLEC項目、江南造船與SINO GAS 4艘86,000方VLGC項目、江南造船與UECC公司1艘3,600車汽車滾裝船項目、江南造船與Petredec公司2艘22,000方乙烯船項目建造合同的簽署；

武船集團青島北船與中船租賃2艘21萬噸散貨船項目、中船澄西與國銀租賃2艘85,000噸散貨船項目、重慶川東船舶重工與重慶冠達世紀遊輪2艘650客遊輪項目建造合同的簽署；

中國船舶租賃與Golar LNG 1艘LNG改裝成FSRU融資租賃項目、中國船舶租賃與SINOGAS 4艘86,000立方VLGC融資租賃項目的簽署；

中船租賃與新加坡星展銀行1艘VLCC融資協議、中船租賃與Navig 8公司2+2艘LR2雙燃料油船聯合投資協議、中船租賃與山東海運2艘21萬噸散貨船租約的簽署；

11月，「南船」中國船舶工業集團有限公司及「北船」中國船舶重工集團有限公司合併，成立「中國船舶集團有限公司」。（網絡圖片）

與此同時，在12月2日晚間，在2019年中國國際海事會中國船舶集團招待會上，中國船舶集團黨組書記、董事長雷凡培介紹了新公司領導成員的構成和業務負責情況。

雷凡培介紹，黨組書記、董事長雷凡培，負責主持集團公司和黨組全面工作；黨組副書記、董事、總經理楊金成，負責主持集團公司生產經營日常工作。

11月26日，中國船舶集團有限公司在北京召開成立大會，並舉行揭牌儀式。自此「南北船」合併重組，正式揭開面紗。

該集團有科研院所、企業單位和上市公司147家，資產總額7900億元人民幣，員工31萬人。

（澎湃新聞）