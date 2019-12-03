美國NGO如何支持亂港分子？　外交部：要羅列可能半小時都不夠

中國外交部發言人華春瑩今天（3日）主持例行記者會。有記者就中方2日宣布對美國多家非政府組織制裁一事進一步提問，希望中方更加具體地說明這些組織是如何支持亂港分子的。

對此，華春瑩回應稱，香港局勢的一些報道，應該可以看到大量有關揭露NED（「美國國家民主基金會」）等非政府組織參與策劃、組織、實施在香港極端暴力活動的報道

她進一步表示，大量的事實和證據已經表明，「美國國家民主基金會」等非政府組織為反中亂港分子提供了資金、物資以及組織培訓等方面的支持，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任，所以這些組織理應受到制裁，必須付出應有的代價。

華春瑩最後還回答記者說，「你對這些組織具體是如何做的很感興趣，這樣很好，但由於時間原因，不能給你詳列，因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的，所以我樂意儘快跟共同社單獨聊一下，我可以詳細給你們介紹一下。」

對於美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》的行為，中國外交部12月2日宣布實施兩項反制措施對美進行制裁。

中國外交部發言人指出，即日起暫停審批美軍艦機赴香港的休整申請，以及制裁五家非政府組織「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」。中國政府認為這些組織在香港修例風波中「表現惡劣」，但外交部沒有詳細交代制裁的具體內容。

在制裁名單上的「美國國家民主基金會」，今年8月已被中國外交部一份42頁的報告點名。報告指責該基金會在香港資助「顏色革命」，內地多家官媒曾曝光基金會與中情局存在合作關係。

該基金會回應中方制裁稱，中方一再嘗試轉移外界對香港人真實自發的社會運動的關注。中國政府和官媒反覆指其涉及編排或資助香港示威，「是絕對錯誤的」。

早些時候，央視網刊文稱，美國國家民主基金會以輸出民主為名滲透顛覆別國合法政權，引發國際社會嚴重不滿，俄羅斯早已宣布其為不受歡迎組織。

據悉，美國參議院11月19日通過了《香港人權與民主法案》，隨後特朗普於11月27日正式簽署了該法案以及旨在禁止美國企業向香港警方出售警用裝備的《保護香港法案》。