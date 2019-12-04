美眾議院通過維吾爾人權政策法案　中國外交部批嚴重干涉內政

美國眾議院當地時間周二（3日）晚間以407票對1票，大比數通過就新疆人權問題制裁中國官員的《2019維吾爾人權政策法案》。中國外交部對此發表談話，表示該法案嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

外交部表示，該案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

外交部指出，法案蓄意抹黑中方反恐和去極端化舉措，只會進一步暴露其在反恐問題上的雙重標準，奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政，中方將根據形勢發展作出進一步反應。中方要正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。

華春瑩日前表示，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。（資料圖片）

日前，外交部發言人華春瑩在記者會上就有關問題表示，中國政府反對外來勢力干預中國內政的決心是堅定不移的。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心也是堅定不移的。她強調，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。

另外，官媒《環球時報》亦發文指出，中國將很快發佈一份「不可靠實體清單」，將相關美國企業和人列入黑名單，限制他們進入中國。報道特別強調，美國希望儘快推動的涉及新疆的法案將會損害中國企業的利益，而這促使北京不得不盡快推出這份清單。

（綜合報道）