浙江工廠疑因爆炸引發倒塌事故　已致9死4重傷

12月3日，浙江海寧發生污水罐體倒塌事故，22人被困。目前，被困人員已經全部找到，其中9人死亡4人重傷。據悉，事故責任人已被警方控制。

浙江省嘉興市消防救援支隊官方微博消息，12月03日17時28分，嘉興市消防救援支隊海寧大隊接到報警稱：海寧市許村鎮龍洲印染有限公貨架堆垛倒塌，有人員被困。嘉興市消防救援支隊隨即派遣消防員趕赴現場實施救援。

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據瞭解，事故發生地是一幢5層鋼筋混凝土廠房，廠房外的一個直徑約3米，高度約為15米的污水罐發生疑似爆炸，衝擊波導致建築中的貨架堆垛倒塌，人員被困。

12月4日8點30分，浙江嘉興海寧市召開海寧污水罐體倒塌事故的最新通報會。

據悉，經過連夜搜救，至12月4日凌晨3時許，經認真排摸並確認已知失聯人員全部找到，現場還在清理中。目前，事故已經造成9人死亡，另有4名重傷患在醫院救治。

據通報，目前，涉事企業主要責任人和相關責任人已被公安機關控制。相關部門將加快事故調查工作，根據調查結果依法嚴肅處置事故責任人。

據悉，由於事故涉及污水外泄，當地政府部門立即啟動水體污染防治應急預案。強化對污染物截留，持續對相關河道水質進行監測，密切關注水質變化。

同時，當地對事故家屬情緒疏導及善後工作已經展開，已啟動傷亡救助、心理干預等工作預案，組織力量做好傷亡人員家屬安撫工作。

（澎湃新聞）